Делимся хитрым секретом, как продлить жизнь клубники и улучшить урожай

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Со временем клубничные кусты стареют, из-за чего снижается количество урожая, а ягоды становятся меньше и теряют качество. Чтобы этого избежать, рекомендуется заранее организовать маточник, который позволит регулярно получать качественную рассаду.

Фото: creativecommons.org by Anton Darius is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клубника

Маточник представляет собой одну или несколько отдельно растущих кустов клубники. Эти растения не используются для сбора урожая, а служат исключительно для размножения.

Для создания маточника нужно подготовить грядку, выкопать лунки глубиной 30-35 см и расположить их на расстоянии 45-50 см друг от друга. В каждую яму добавляется смесь компоста и золы, что улучшает питательные свойства почвы. После этого грядку проливают водой и высаживают в подготовленные ямки саженцы, присыпая их небольшим количеством корнеобразователя.

При засыпке почвы важно слегка утрамбовать землю вокруг растений, но не заглублять точку роста — она должна оставаться на уровне поверхности. Такой подход помогает кустам быстрее приживаться и сохраняет их здоровье.

Создание маточника не только продлевает срок жизни клубники на участке, но и обеспечивает устойчивый источник качественного посадочного материала.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

