Делимся хитрым секретом, как продлить жизнь клубники и улучшить урожай

Со временем клубничные кусты стареют, из-за чего снижается количество урожая, а ягоды становятся меньше и теряют качество. Чтобы этого избежать, рекомендуется заранее организовать маточник, который позволит регулярно получать качественную рассаду.
Маточник представляет собой одну или несколько отдельно растущих кустов клубники. Эти растения не используются для сбора урожая, а служат исключительно для размножения.
Для создания маточника нужно подготовить грядку, выкопать лунки глубиной 30-35 см и расположить их на расстоянии 45-50 см друг от друга. В каждую яму добавляется смесь компоста и золы, что улучшает питательные свойства почвы. После этого грядку проливают водой и высаживают в подготовленные ямки саженцы, присыпая их небольшим количеством корнеобразователя.
При засыпке почвы важно слегка утрамбовать землю вокруг растений, но не заглублять точку роста — она должна оставаться на уровне поверхности. Такой подход помогает кустам быстрее приживаться и сохраняет их здоровье.
Создание маточника не только продлевает срок жизни клубники на участке, но и обеспечивает устойчивый источник качественного посадочного материала.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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