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Простые советы, которые увеличат урожай жимолости

1:49
Садоводство

Жимолость — неприхотливое растение, которое радует ранними урожаями. С правильным уходом и подкормками можно значительно увеличить количество собранных ягод. Для этого важно учитывать несколько ключевых факторов, влияющих на её рост и плодоношение.

Жимолость
Фото: creativecommons.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жимолость

Основные требования жимолости

1. Место посадки

Жимолость предпочитает хорошо освещённые участки. Посадка в тени снижает урожайность, поэтому для растения нужно выбирать места с доступом к солнечному свету.

2. Почва

Растение лучше всего растёт на влажной и плодородной почве. Перед посадкой рекомендуется обогатить почву компостом или перегноем, чтобы улучшить её структуру и питательные свойства.

3. Удобрения

Жимолость особенно положительно реагирует на комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Эти вещества повышают устойчивость растения к болезням и вредителям.

Минеральные удобрения обеспечивают питание кустарника на всех стадиях роста.
Органические удобрения, такие как птичий помёт или компост, дополнительно улучшают качество почвы и способствуют её долговременному плодородию.

Советы для повышения урожайности

  • Регулярно проводите подкормки, чтобы растение получало все необходимые вещества.
  • Обеспечьте почве достаточную влажность, но избегайте переувлажнения, которое может привести к загниванию корней.
  • Обрезайте старые и повреждённые ветви для стимулирования роста новых побегов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет жимолости не только исправно плодоносить, но и обеспечит обильный урожай на протяжении всего сезона.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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