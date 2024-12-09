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Как мох вредит вашему участку и как с ним бороться

2:03
Садоводство

Мох — это древнейший представитель флоры, известный своими полезными свойствами. Он используется в строительстве, обладает антисептическими свойствами и служит основой для торфа. Однако на садовых участках его появление становится нежелательным.

Мох
Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мох

Разросшийся мох уплотняет почву, увеличивает её кислотность и препятствует росту культурных растений. Чтобы эффективно с ним бороться, нужно учитывать причины его появления и применять проверенные методы.

Почему мох распространяется

Мох встречается на участках с высокой влажностью, тяжёлыми почвами, затенением и повышенной кислотностью. Даже в неблагоприятных условиях он может впадать в анабиоз, восстанавливаясь при малейшем увлажнении. Механическое удаление не всегда эффективно, так как оставшиеся частицы мха могут стать основой для новых колоний.

Методы борьбы с мхом

Использование биогербицидов

Современные препараты, такие как "Мохофф" от компании "Август", отлично справляются с мхом. В основе средства — пеларгоновая кислота, которая разрушает клеточные стенки растения, вызывая его иссушение. Уже через несколько часов после обработки мох теряет жизнеспособность, а активные компоненты быстро разлагаются в почве, не нанося ей вреда.

Инструкция по применению

Рабочий раствор готовится из 5-10 мл препарата на 150 мл воды.
Раствор наносят с помощью пульверизатора на участки с мхом.
Высохший мох удаляется граблями или щёткой.
Средство подходит для газонов, садовых дорожек, фундаментов домов, но не рекомендуется для обработки деревьев и кустарников.

Профилактика

Для предотвращения появления мха важно снизить влажность на участке, улучшить дренаж, снизить кислотность почвы и обеспечить участкам достаточное освещение.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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