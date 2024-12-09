Как мох вредит вашему участку и как с ним бороться

Мох — это древнейший представитель флоры, известный своими полезными свойствами. Он используется в строительстве, обладает антисептическими свойствами и служит основой для торфа. Однако на садовых участках его появление становится нежелательным.
Разросшийся мох уплотняет почву, увеличивает её кислотность и препятствует росту культурных растений. Чтобы эффективно с ним бороться, нужно учитывать причины его появления и применять проверенные методы.
Мох встречается на участках с высокой влажностью, тяжёлыми почвами, затенением и повышенной кислотностью. Даже в неблагоприятных условиях он может впадать в анабиоз, восстанавливаясь при малейшем увлажнении. Механическое удаление не всегда эффективно, так как оставшиеся частицы мха могут стать основой для новых колоний.
Использование биогербицидов
Современные препараты, такие как "Мохофф" от компании "Август", отлично справляются с мхом. В основе средства — пеларгоновая кислота, которая разрушает клеточные стенки растения, вызывая его иссушение. Уже через несколько часов после обработки мох теряет жизнеспособность, а активные компоненты быстро разлагаются в почве, не нанося ей вреда.
Инструкция по применению
Рабочий раствор готовится из 5-10 мл препарата на 150 мл воды.
Раствор наносят с помощью пульверизатора на участки с мхом.
Высохший мох удаляется граблями или щёткой.
Средство подходит для газонов, садовых дорожек, фундаментов домов, но не рекомендуется для обработки деревьев и кустарников.
Профилактика
Для предотвращения появления мха важно снизить влажность на участке, улучшить дренаж, снизить кислотность почвы и обеспечить участкам достаточное освещение.
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