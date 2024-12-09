Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Февраль — идеальное время для посадки алиссума, который станет украшением сада с мая по октябрь. Это растение известно своей неприхотливостью, разнообразием сортов и великолепным ароматом. Чтобы добиться крепкой рассады и пышного цветения, важно учесть несколько ключевых моментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алиссум

Основные этапы выращивания алиссума из семян

Выбор времени посева

Лунный календарь помогает определить лучшие дни для посадки. Через два дня после новолуния можно начинать посев и продолжать до полнолуния. Работы лучше проводить утром, что способствует лучшей всхожести.

Подготовка грунта

Алиссум предпочитает нейтральную или слабокислую почву. Ее можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно, добавив компост. Для посадки используют низкий контейнер с дренажем и слоем земли не менее 5 см. Семена равномерно распределяют по поверхности, слегка вдавливая в почву, но не засыпая сверху.

Температура и освещение

Ящик с посевами размещают на солнечной стороне дома, накрывая пленкой. Оптимальная температура — не ниже +10 °C. Термометр в контейнере поможет контролировать условия.

Полив и проветривание

Каждое утро пленку снимают, обеспечивая семена доступом кислорода. Вечером контейнер снова накрывают, добавляя освещение фитолампой. Почву увлажняют теплой водой, используя пульверизатор до появления ростков. Затем переходят на полив лейкой.

Пикировка

Спустя 20 дней появляются всходы с листочками. В это время растения пересаживают в торфяные горшочки, аккуратно разделяя саженцы, чтобы не повредить корни. После пересадки растения поливают.

Уход и преимущества

Алиссум, независимо от сорта, не требует сложного ухода и способен радовать глаз на протяжении всего тёплого сезона. Его яркие цветы и восхитительный аромат делают его отличным выбором для клумб и садов.

Уточнения

Бурачо́к (лат. Alýssum) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).

