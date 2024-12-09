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Как заставить клематисы цвести обильно и без хлопот

2:31
Садоводство

Клематисы — это растения, которые могут стать украшением любого сада, но чтобы они радовали обильным цветением, необходимо создать для них оптимальные условия. Основное внимание стоит уделить выбору места для посадки, состоянию почвы, правильной обрезке и уходу.

Клематис
Фото: https://www.flickr.com/photos/43145783@N00/508957761/ by John Haslam from Dornoch, Scotland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клематис

Особенности посадки и ухода за клематисами

Выбор места

Клематисы любят свет, но интенсивное солнце может обжечь листья. Чтобы избежать этого, посадки размещают в местах с легким притенением, рядом с другими растениями, которые обеспечивают защиту от палящих лучей. Ветреные участки не подходят, так как молодые побеги могут пострадать от порывов ветра. Также важно избегать участков с высоким уровнем грунтовых вод, предпочитая дренированные почвы или искусственные холмы.

Сроки посадки

Посадку рекомендуется проводить весной, когда минует угроза заморозков, или в начале осени, чтобы растение успело укрепить корни до холодов. Растения в контейнерах можно высаживать в любое время с весны до осени, однако в жаркие месяцы требуется более тщательный уход.

Техника посадки

Для посадки готовят лунки разного размера в зависимости от типа грунта. На дно укладывают дренаж, а почву смешивают с торфом, компостом, песком и удобрениями. Корневую шейку углубляют на 5-8 см, а взрослые растения — на 8-10 см. После посадки обязательно мульчирование для защиты корней от перегрева.

Опоры для лианы

Клематисы нуждаются в опоре, которую могут обеспечить соседние растения, например, плетистые розы. Для одиночных кустов используют решетки, арки или шпалеры. Металлические опоры не рекомендуются из-за их склонности нагреваться на солнце.

Уход

Поливы проводят регулярно, избегая переувлажнения. Подкормки начинают через три недели после посадки, используя сначала азотные удобрения, а затем комплексные минеральные составы. Важно избегать хлорированных удобрений и жесткой воды. Последнюю подкормку проводят в период бутонизации, используя калийно-фосфорные удобрения.

При соблюдении всех рекомендаций клематисы будут радовать ярким цветением на протяжении многих лет.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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