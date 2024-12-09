Как вырастить 4 урожая редиса за один сезон

Редис — сочный и хрустящий овощ, который не только полезен, но и прост в выращивании. Его быстрая созреваемость делает его незаменимым весной, когда организм нуждается в витаминах. Однако летом и осенью вырастить качественные корнеплоды сложнее. Чтобы получать до четырёх урожаев за сезон, достаточно знать несколько секретов.
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Редис
Четыре урожая редиса за сезон
Первый урожай — ранняя весна
Посев редиса можно начинать сразу после того, как оттает почва. Подходит как подзимний, так и весенний посев в теплицу или под плёнку.
Редис хорошо растёт при температуре +12…+14°C, всходы выдерживают заморозки до -3…-4°C.
Уход весной сводится к регулярным поливам и рыхлению почвы.
Недостаток влаги делает корнеплоды грубыми, а плотная почва приводит к растрескиванию.
Избегайте загущенных посадок: это ухудшает освещённость и снижает урожайность.
Второй урожай — начало лета
Для посева в конце мая — начале июня потребуется соблюдать специальные условия:
Расположение грядки: выберите место, защищённое от полуденного солнца, но с достаточным освещением утром и вечером.
Короткий световой день: используйте укрытие из чёрной плёнки, чтобы уменьшить продолжительность дня до 10-12 часов.