Как вырастить 4 урожая редиса за один сезон

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редис — сочный и хрустящий овощ, который не только полезен, но и прост в выращивании. Его быстрая созреваемость делает его незаменимым весной, когда организм нуждается в витаминах. Однако летом и осенью вырастить качественные корнеплоды сложнее. Чтобы получать до четырёх урожаев за сезон, достаточно знать несколько секретов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Редис

Четыре урожая редиса за сезон

Первый урожай — ранняя весна

Посев редиса можно начинать сразу после того, как оттает почва. Подходит как подзимний, так и весенний посев в теплицу или под плёнку.

Редис хорошо растёт при температуре +12…+14°C, всходы выдерживают заморозки до -3…-4°C.

Уход весной сводится к регулярным поливам и рыхлению почвы.

Недостаток влаги делает корнеплоды грубыми, а плотная почва приводит к растрескиванию.

Избегайте загущенных посадок: это ухудшает освещённость и снижает урожайность.

Второй урожай — начало лета

Для посева в конце мая — начале июня потребуется соблюдать специальные условия:

Расположение грядки: выберите место, защищённое от полуденного солнца, но с достаточным освещением утром и вечером.

выберите место, защищённое от полуденного солнца, но с достаточным освещением утром и вечером. Короткий световой день: используйте укрытие из чёрной плёнки, чтобы уменьшить продолжительность дня до 10-12 часов.

используйте укрытие из чёрной плёнки, чтобы уменьшить продолжительность дня до 10-12 часов. Жаростойкие сорта: отдайте предпочтение сортам "Злата', "Меркадо', "Красный великан', "Черриэт' F1, "Селеста' F1.

отдайте предпочтение сортам "Злата', "Меркадо', "Красный великан', "Черриэт' F1, "Селеста' F1. Защита от вредителей: крестоцветные блошки — главный враг летнего редиса. Помогут древесная зола и табачная пыль.

Третий урожай — лето

Посев в начале июля требует тех же методов, что и для второго урожая.

Учитывайте чередование культур: не сажайте редис после крестоцветных растений. Хорошими предшественниками будут лук и зелень.

Четвёртый урожай — осень

Последний посев делают в конце августа или начале сентября, лучше всего в теплице или под парником.

Осенью редис не требует затемнения из-за короткого светового дня.

Используйте грядки, освободившиеся от теплолюбивых культур, таких как томаты и огурцы.

Общие советы по уходу за редисом

Поливы : редис плохо переносит засуху, но избыток воды тоже вреден.

: редис плохо переносит засуху, но избыток воды тоже вреден. Рыхление : обеспечивает доступ воздуха к корням, предотвращая растрескивание корнеплодов.

: обеспечивает доступ воздуха к корням, предотвращая растрескивание корнеплодов. Подкормка: летом можно использовать комплексные удобрения для улучшения качества урожая.

Простая методика и правильные сорта помогут вам наслаждаться редисом с ранней весны до первых заморозков.

Уточнения

Реди́с - однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

