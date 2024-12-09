Как добиться пышного цветения ампельной виолы в вашем саду

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ампельная виола — это декоративный цветок, который пользуется популярностью благодаря ярким краскам, неприхотливости и длительному цветению. Кашпо с ампельной виолой — прекрасное украшение сада, балкона или террасы. Эти растения обладают длинными побегами (до 30-65 см), которые образуют эффектный цветущий шар. Виолы зацветают весной и сохраняют свою декоративность до первых морозов.

Фото: creativecommons.org by Andrey is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Виола

Особенности выращивания ампельной виолы

1. Выращивание через рассаду

Для раннего цветения семена виолы сеют в феврале или марте. Растения требуют хорошего освещения и стабильной температуры (+20…+22°C). Возможны два способа выращивания:

С пикировкой: семена высеваются в общий контейнер, а после появления первых листьев пересаживаются в отдельные ёмкости.

Без пикировки: семена сеют в рассадные кассеты или торфяные таблетки, пересадка производится при освоении корнями земляного кома.

2. Посев в открытый грунт

Виолы можно сеять летом (в июле) или под зиму. Летний посев обеспечивает укоренившуюся рассаду, готовую к пересадке весной. Подзимние посевы дают крепкие растения, адаптированные к погодным условиям.

Уход за ампельной виолой

Полив : растение требует регулярного увлажнения, избегая как засухи, так и переувлажнения.

: растение требует регулярного увлажнения, избегая как засухи, так и переувлажнения. Освещение : виолы любят свет, но плохо переносят жаркое солнце. Лучше выбрать место с лёгкой полутенью.

: виолы любят свет, но плохо переносят жаркое солнце. Лучше выбрать место с лёгкой полутенью. Подкормки : удобрения вносят каждые три недели, используя жидкие комплексные минеральные удобрения.

: удобрения вносят каждые три недели, используя жидкие комплексные минеральные удобрения. Мульчирование: для удержания влаги в кашпо можно использовать гидрогель.

Сорта ампельной виолы

"Водопад' F1 : побеги длиной до 30 см, цветы ярких насыщенных оттенков.

: побеги длиной до 30 см, цветы ярких насыщенных оттенков. "Эндурио' F1 : компактные кусты с бархатистыми лепестками темных тонов.

: компактные кусты с бархатистыми лепестками темных тонов. "Вондер Фолл Золотой с красными крыльями' F1 : длинные побеги (до 50 см) и крупные цветы теплых оттенков.

: длинные побеги (до 50 см) и крупные цветы теплых оттенков. "Пленшифол' F1: побеги длиной до 60 см, эффектные каскады цветов разнообразных окрасок.

Ампельная виола — идеальный выбор для создания цветочных композиций, радующих глаз всё лето.

Уточнения

А́мпельные расте́ния или ампели, — растения, выращиваемые в подвесных кашпо, горшках, вазонах и корзинах.

