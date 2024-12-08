Эти два сорта картофеля изменят ваш урожайный сезон в 2025 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением дачного межсезонья владельцы загородных участков получили возможность отдохнуть и подготовиться к новому сезону. Это время идеально подходит для изучения полезной информации о растениях и планирования будущих посадок.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Особое внимание стоит уделить такой популярной культуре, как картофель. Подбор подходящих сортов не только повысит урожайность, но и упростит уход за растениями.

"Синеглазка"

Этот сорт картофеля отличается устойчивостью к заболеваниям, включая фитофтороз, что позволяет сократить использование защитных препаратов. Кроме того, "Синеглазка" славится своей высокой урожайностью, что делает её популярным выбором среди дачников.

"Ласунок"

Ещё один сорт, устойчивый к фитофторозу, практически не подверженный болезням. Его главной особенностью является яркий и насыщенный вкус клубней, что делает его идеальным выбором для кулинарных экспериментов.

Выбор этих сортов картофеля поможет облегчить уход за участком и гарантировать отличный урожай в следующем дачном сезоне.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

