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Эти два сорта картофеля изменят ваш урожайный сезон в 2025 году

1:10
Садоводство

С наступлением дачного межсезонья владельцы загородных участков получили возможность отдохнуть и подготовиться к новому сезону. Это время идеально подходит для изучения полезной информации о растениях и планирования будущих посадок.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Особое внимание стоит уделить такой популярной культуре, как картофель. Подбор подходящих сортов не только повысит урожайность, но и упростит уход за растениями.

"Синеглазка"

Этот сорт картофеля отличается устойчивостью к заболеваниям, включая фитофтороз, что позволяет сократить использование защитных препаратов. Кроме того, "Синеглазка" славится своей высокой урожайностью, что делает её популярным выбором среди дачников.

"Ласунок"

Ещё один сорт, устойчивый к фитофторозу, практически не подверженный болезням. Его главной особенностью является яркий и насыщенный вкус клубней, что делает его идеальным выбором для кулинарных экспериментов.

Выбор этих сортов картофеля поможет облегчить уход за участком и гарантировать отличный урожай в следующем дачном сезоне.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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