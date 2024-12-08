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Увеличьте урожай голубики с помощью этих трёх шагов

1:29
Садоводство

Для повышения урожайности голубики на дачных участках достаточно соблюдать несколько простых правил. Этот лесной кустарник может приносить обильные плоды, если ему создать подходящие условия.

Голубика
Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Во-первых, правильное место

Выбор сорта голубики, подходящего для вашего региона, — первый шаг. Но не менее важно обеспечить комфортные условия для её роста, особенно для симбиотического грибка, который поддерживает развитие корней. Главным фактором является обилие солнечного света, необходимого для здорового роста кустарника.

Во-вторых, подходящая почва

Голубика требует рыхлой, торфяной почвы с уровнем кислотности 3,3-4,4 pH. Если почва не соответствует этим требованиям, её нужно подготовить, чтобы обеспечить комфортные условия для растения.

В-третьих, правильный полив

Корневая система голубики нуждается в стабильно высокой влажности, но избыток воды может навредить растению. Для сохранения оптимальной влажности рекомендуется мульчировать почву после каждого обильного полива. Для этого отлично подходят опилки или хвоя, которые помогают удерживать влагу.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вырастить крепкие и урожайные кусты голубики, которые порадуют богатым урожаем.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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