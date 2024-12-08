Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкий болгарский перец — одна из самых капризных овощных культур, требующая особого внимания. Он отличается медленным прорастанием семян, чувствительностью к холодам и склонностью к заболеваниям. Однако благодаря работе селекционеров появились сорта, которые упрощают выращивание перца и повышают шансы на богатый урожай.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Фельдмаршал

Популярный сорт с насыщенными красными плодами с бордовым оттенком. Этот перец подходит для салатов, запекания, консервации и заморозки. Кусты вырастают до 60 см, хорошо переносят колебания температуры, атаки вредителей и болезни. Плодоносит до первых морозов при выращивании под плёнкой. С одного куста можно собрать до 10 среднеспелых плодов.

Багратион

Сорт с ярко-жёлтыми, мясистыми плодами, обладающими плотной кожицей и насыщенным ароматом. Кусты достигают высоты до 1 метра и устойчивы к большинству болезней, что делает их идеальными для открытого грунта. Средний вес плода — 200 граммов, а урожайность — до 14 перцев с куста. Подходит для салатов, консервации и других блюд.

Сибирский князь

Название сорта отражает его уникальные качества. Это раннеспелый сорт, устойчивый к морозам, жаре и перепадам температуры. Кусты достигают высоты до 1,5 метров, требуют подвязки и формирующей обрезки. Отличный выбор для регионов с суровым климатом.

Эти сорта сладкого перца отличаются устойчивостью к погодным условиям и болезням, что делает их идеальными для выращивания даже начинающими огородниками.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

