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Секрет хозяйки: почему в цветочных горшках должен быть чеснок

1:49
Садоводство

Многие любители комнатных растений знают, что уход за цветами — это не только регулярный полив и подкормка. Один из необычных, но эффективных лайфхаков — добавление чеснока в грунт. Разберёмся, зачем это нужно, и как правильно применять.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Почему чеснок полезен для растений

  • Питательные вещества для роста
    В чесноке содержатся антиоксиданты, органические кислоты, минеральные соли и эфирные масла. Эти компоненты способствуют росту и укреплению растений.
  • Защита от болезней
    Чеснок выделяет аллицин, вещество с мощным бактерицидным и фунгицидным действием. Оно помогает очищать почву от патогенных микроорганизмов.
  • Отпугивание вредителей
    Резкий аромат чеснока действует как природный репеллент, отпугивая мошек, паутинного клеща и других насекомых.

Как использовать чеснок в горшках

Чтобы чеснок действительно приносил пользу, важно соблюдать простые правила:

  • На одно растение достаточно одного зубчика.
  • Зубчик нужно разрезать на несколько частей и заглубить в грунт.
  • Через некоторое время чеснок лучше достать, чтобы избежать появления плесени.

Если вы хотите усилить эффект, можно приготовить настой:

  1. Один зубчик измельчаем.
  2. Заливаем 1 литром воды.
  3. Оставляем настаиваться на сутки.

Этот настой используется для полива растений и дополнительно укрепляет их иммунитет.

Простой способ сделать ваши растения крепче и здоровее

Чеснок — это не только приправа для кухни, но и надёжный помощник в уходе за комнатными цветами. Его натуральные свойства помогут сохранить красоту растений без лишних усилий.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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