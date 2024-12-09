Секрет хозяйки: почему в цветочных горшках должен быть чеснок

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие любители комнатных растений знают, что уход за цветами — это не только регулярный полив и подкормка. Один из необычных, но эффективных лайфхаков — добавление чеснока в грунт. Разберёмся, зачем это нужно, и как правильно применять.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Почему чеснок полезен для растений

Питательные вещества для роста

В чесноке содержатся антиоксиданты, органические кислоты, минеральные соли и эфирные масла. Эти компоненты способствуют росту и укреплению растений.

В чесноке содержатся антиоксиданты, органические кислоты, минеральные соли и эфирные масла. Эти компоненты способствуют росту и укреплению растений. Защита от болезней

Чеснок выделяет аллицин, вещество с мощным бактерицидным и фунгицидным действием. Оно помогает очищать почву от патогенных микроорганизмов.

Чеснок выделяет аллицин, вещество с мощным бактерицидным и фунгицидным действием. Оно помогает очищать почву от патогенных микроорганизмов. Отпугивание вредителей

Резкий аромат чеснока действует как природный репеллент, отпугивая мошек, паутинного клеща и других насекомых.

Как использовать чеснок в горшках

Чтобы чеснок действительно приносил пользу, важно соблюдать простые правила:

На одно растение достаточно одного зубчика.

Зубчик нужно разрезать на несколько частей и заглубить в грунт.

Через некоторое время чеснок лучше достать, чтобы избежать появления плесени.

Если вы хотите усилить эффект, можно приготовить настой:

Один зубчик измельчаем. Заливаем 1 литром воды. Оставляем настаиваться на сутки.

Этот настой используется для полива растений и дополнительно укрепляет их иммунитет.

Простой способ сделать ваши растения крепче и здоровее

Чеснок — это не только приправа для кухни, но и надёжный помощник в уходе за комнатными цветами. Его натуральные свойства помогут сохранить красоту растений без лишних усилий.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

