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Как правильно выбрать место для посадки огурцов

1:22
Садоводство

От правильного выбора места для посадки огурцов во многом зависит их урожайность. Однако не менее важно учитывать предшествующие культуры на грядке, ведь это напрямую влияет на здоровье растений и их продуктивность.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

После каких культур огурцы сеять нельзя

Огурцы категорически не рекомендуется сажать после кабачков, бахчевых, фасоли и моркови. Эти культуры имеют общие болезни и вредителей, что увеличивает риск заражения.

Какие культуры подойдут в качестве предшественников

Хорошо огурцы растут после капусты, картофеля, помидоров и салата. Эти растения не создают неблагоприятной среды для огурцов, что помогает избежать многих проблем.

Требования к месту и почве

Огурцы — теплолюбивая культура, поэтому их грядка должна быть хорошо освещена и защищена от ветра. Идеально подходит рыхлая почва с нейтральной кислотностью.

Когда сеять и высаживать рассаду

Сеять семена лучше в солнечный день, а пересаживать рассаду — в пасмурную погоду или вечером. Это поможет растениям легче адаптироваться и избежать стресса.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите своим огурцам оптимальные условия для роста и получите обильный урожай.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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