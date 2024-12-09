Как правильно выбрать место для посадки огурцов

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

От правильного выбора места для посадки огурцов во многом зависит их урожайность. Однако не менее важно учитывать предшествующие культуры на грядке, ведь это напрямую влияет на здоровье растений и их продуктивность.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

После каких культур огурцы сеять нельзя

Огурцы категорически не рекомендуется сажать после кабачков, бахчевых, фасоли и моркови. Эти культуры имеют общие болезни и вредителей, что увеличивает риск заражения.

Какие культуры подойдут в качестве предшественников

Хорошо огурцы растут после капусты, картофеля, помидоров и салата. Эти растения не создают неблагоприятной среды для огурцов, что помогает избежать многих проблем.

Требования к месту и почве

Огурцы — теплолюбивая культура, поэтому их грядка должна быть хорошо освещена и защищена от ветра. Идеально подходит рыхлая почва с нейтральной кислотностью.

Когда сеять и высаживать рассаду

Сеять семена лучше в солнечный день, а пересаживать рассаду — в пасмурную погоду или вечером. Это поможет растениям легче адаптироваться и избежать стресса.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите своим огурцам оптимальные условия для роста и получите обильный урожай.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

