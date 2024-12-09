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Снег под плодовыми деревьями: когда убирать, а когда оставить?

3:20
Садоводство » Деревья и кустарники

Зима — это важный период для плодовых деревьев, когда они находятся в состоянии покоя. Правильный уход за садом в это время может оказать значительное влияние на здоровье деревьев и урожай в будущем. Одним из вопросов, который часто возникает у садоводов: "Надо ли убирать снег под плодовыми деревьями?"

Яблоневый сад зимой
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Яблоневый сад зимой

Полезные аспекты снега

Снег, выпавший на землю вокруг плодовых деревьев, может быть полезным по нескольким причинам:

  • Изоляция корней: снежный покров служит естественной изоляцией для корней деревьев, предотвращая их от промерзания. Этот защитный слой помогает поддерживать стабильную температуру почвы.
  • Увлажнение: весной, когда снег начинает таять, он постепенно увлажняет почву, что благоприятно сказывается на росте и развитии деревьев.
  • Защита от ветра: снег также может снижать воздействие холодного ветра на корни и стволы деревьев.

Когда убирать снег

Несмотря на положительные свойства снега, в некоторых случаях его стоит убирать:

  • Избыток снега: если снежный покров слишком толстый и представляет собой риск для здоровья дерева (например, может привести к поломке ветвей), его стоит убрать. Это важно, особенно для молодых деревьев с еще не окрепшими ветвями.
  • Наличие вредителей и заболеваний: если под снегом находятся остатки растений, которые могут служить источником болезней или вредителей, то следует очистить эту территорию, чтобы минимизировать риск.
  • Увлажнение почвы: если снега очень много и он становится мокрым, есть риск, что при потеплении он будет долго не таять и создаст условия для загнивания корней. В таком случае стоит убрать часть снега.

Как правильно убирать снег

Если вы решили убрать снег, сделайте это осторожно:

  • Избегайте повреждений: убирайте снег, используя мягкий инструмент, чтобы не повредить корни или участки вокруг ствола дерева.
  • Оставьте снег под деревом: не убирайте снег полностью, а оставьте его немного, чтобы сохранить защитный слой для корней.
  • Следите за погодой: удаление снега стоит проводить в те дни, когда температура стабильна, чтобы избежать резких перепадов температуры, негативно влияющих на деревья.

Профилактика и уход

Заботьтесь о своем саде не только зимой, но и в течение всего года:

  • Проведение обрезки: правильная обрезка деревьев осенью поможет улучшить их устойчивость к зимним условиям.
  • Мульчирование: осенью можно добавить слой мульчи вокруг основания дерева, чтобы сохранить тепло и влагу.
  • Проверка на наличие заболеваний: проводите осенний осмотр деревьев, чтобы вовремя выявить и устранить болезни.

Вопрос, нужно ли убирать снег под плодовыми деревьями, не имеет однозначного ответа. В большинстве случаев снег полезен для защиты и увлажнения корней. Однако, если снега слишком много или он создает риск для дерева, его стоит убрать. Важно ухаживать за садом не только зимой, но и в течение всего года, чтобы обеспечить плодовым деревьям здоровую зимовку и хороший урожай в будущем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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