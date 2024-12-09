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Как вырастить голубику, которая даст рекордный урожай

1:42
Садоводство

Голубика — лесная ягода, которая может радовать богатым урожаем даже на дачном участке. Всё, что нужно, — это выбрать подходящий сорт и создать комфортные условия для растения. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут вам добиться успеха.

Голубика
Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Шаг 1. Выбор места

Прежде всего, важно подобрать сорт голубики, подходящий для ваших климатических условий. Однако это не всё: особое внимание следует уделить созданию условий для развития корневой системы.

Голубика тесно связана с симбиотическим грибком, который помогает растению получать питательные вещества. Для его успешного развития необходимы определённые условия, включая обилие солнечного света.

Шаг 2. Почва

Голубика любит рыхлый, торфяной грунт с высоким уровнем кислотности. Оптимальный pH почвы для кустарника — 3,3–4,4. Чтобы поддерживать такую среду, можно использовать специальные кислотообразующие удобрения и регулярно проверять кислотность почвы.

Шаг 3. Полив

Для успешного роста голубики крайне важна стабильно высокая влажность почвы. Однако чрезмерное увлажнение может привести к загниванию корней. После каждого обильного полива рекомендуется мульчировать землю, используя опилки или хвою. Это поможет удерживать влагу и защитит корни от пересыхания.

Создавая такие условия, вы значительно повысите урожайность голубики и обеспечите её стабильное развитие на вашем участке.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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