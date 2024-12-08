Идеальный болгарский перец: топ сортов, которые стоит попробовать

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкий перец — одна из самых популярных овощных культур, которая, впрочем, требует особого подхода. Его семена прорастают медленно, растение чувствительно к холодам и подвержено заболеваниям. Но благодаря достижениям селекционеров, даже начинающие садоводы могут рассчитывать на богатый урожай. Рассмотрим несколько сортов, которые заслуживают внимания.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болгарские перцы

Фельдмаршал

Этот сорт стал настоящей находкой для любителей кулинарии. Плоды насыщенного красного цвета с бордовым оттенком подходят для салатов, запекания, консервации и заморозки.

Кусты вырастают до 60 см и демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур, болезням и вредителям. Плодоносит вплоть до первых морозов при выращивании под пленкой. Это среднеспелый сорт, с которого можно собрать до 10 перцев с одного куста.

Багратион

Высокие кусты (до 1 метра) идеально подходят для открытого грунта и отличаются стойкостью к болезням.

Плоды ярко-желтого цвета, мясистые, с плотной кожицей и насыщенным вкусом. Они отлично подходят для салатов, консервации и других блюд. Средний вес одного плода достигает 200 граммов, а с одного куста можно получить до 14 штук.

Сибирский князь

Название сорта отражает его выдающиеся качества.

Этот раннеспелый сорт устойчив к холодам, жаре и перепадам температур. Кусты достигают высоты до 1,5 метров, поэтому требуют подвязки и формирующей обрезки. Но усилия окупятся: этот сорт радует стабильным урожаем даже в сложных климатических условиях.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

