Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый автобусный маршрут соединит аэропорт Подгорицы с прибрежными городами
Эффектная и низкокалорийная закуска на новогодний стол
Клиенты Россельхозбанка потратили 2,2 млрд рублей в итальянских магазинах
Что должны содержать натуральные антивозрастные средства? Топ-3 ингредиента
Водители недовольны сенсорными экранами в автомобилях
Какие продукты могут ослабить защиту организма от простуды
Лучшие соседи и предшественники для лука: простые рекомендации
Рецепт классического тирамису, которое получается очень нежным и сочным
Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене

Идеальный болгарский перец: топ сортов, которые стоит попробовать

1:49
Садоводство

Сладкий перец — одна из самых популярных овощных культур, которая, впрочем, требует особого подхода. Его семена прорастают медленно, растение чувствительно к холодам и подвержено заболеваниям. Но благодаря достижениям селекционеров, даже начинающие садоводы могут рассчитывать на богатый урожай. Рассмотрим несколько сортов, которые заслуживают внимания.

Болгарские перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарские перцы

Фельдмаршал

Этот сорт стал настоящей находкой для любителей кулинарии. Плоды насыщенного красного цвета с бордовым оттенком подходят для салатов, запекания, консервации и заморозки.

Кусты вырастают до 60 см и демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур, болезням и вредителям. Плодоносит вплоть до первых морозов при выращивании под пленкой. Это среднеспелый сорт, с которого можно собрать до 10 перцев с одного куста.

Багратион

Высокие кусты (до 1 метра) идеально подходят для открытого грунта и отличаются стойкостью к болезням.

Плоды ярко-желтого цвета, мясистые, с плотной кожицей и насыщенным вкусом. Они отлично подходят для салатов, консервации и других блюд. Средний вес одного плода достигает 200 граммов, а с одного куста можно получить до 14 штук.

Сибирский князь

Название сорта отражает его выдающиеся качества.

Этот раннеспелый сорт устойчив к холодам, жаре и перепадам температур. Кусты достигают высоты до 1,5 метров, поэтому требуют подвязки и формирующей обрезки. Но усилия окупятся: этот сорт радует стабильным урожаем даже в сложных климатических условиях.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит
Красота и стиль
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Популярное
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.

10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Последние материалы
Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене
"Каток у Флагштока" в Петербурге - крупнейший в мире
Как избежать осложнений после увеличения губ
Голуби парализовали парковку в Штутгарте
Не дайте помидорам трескаться: всё, что нужно знать для идеального урожая
Как избежать ошибок при покупке участка для строительства дома
Что нельзя есть и пить при приёме витаминов
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.