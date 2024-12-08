Идеальный болгарский перец: топ сортов, которые стоит попробовать

Сладкий перец — одна из самых популярных овощных культур, которая, впрочем, требует особого подхода. Его семена прорастают медленно, растение чувствительно к холодам и подвержено заболеваниям. Но благодаря достижениям селекционеров, даже начинающие садоводы могут рассчитывать на богатый урожай. Рассмотрим несколько сортов, которые заслуживают внимания.
Фельдмаршал
Этот сорт стал настоящей находкой для любителей кулинарии. Плоды насыщенного красного цвета с бордовым оттенком подходят для салатов, запекания, консервации и заморозки.
Кусты вырастают до 60 см и демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур, болезням и вредителям. Плодоносит вплоть до первых морозов при выращивании под пленкой. Это среднеспелый сорт, с которого можно собрать до 10 перцев с одного куста.
Багратион
Высокие кусты (до 1 метра) идеально подходят для открытого грунта и отличаются стойкостью к болезням.
Плоды ярко-желтого цвета, мясистые, с плотной кожицей и насыщенным вкусом. Они отлично подходят для салатов, консервации и других блюд. Средний вес одного плода достигает 200 граммов, а с одного куста можно получить до 14 штук.
Сибирский князь
Название сорта отражает его выдающиеся качества.
Этот раннеспелый сорт устойчив к холодам, жаре и перепадам температур. Кусты достигают высоты до 1,5 метров, поэтому требуют подвязки и формирующей обрезки. Но усилия окупятся: этот сорт радует стабильным урожаем даже в сложных климатических условиях.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.