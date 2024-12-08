Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоять рядом с микроволновкой — безопасно ли это
Как пережить похмелье: продукты, которые спасут ваш день
145 тысяч километров на УАЗике — тульский экстремал проехал Азию, Африку и Южную Америку
Скрабы и кремы из биоразлагаемого пластика помогут экологии
Дональд Трамп готовит пошлины для крупнейших партнеров США
Почему гибридный кроссовер Wey 07 привлекает премиальных водителей
Уборка на кухне станет в 3 раза проще с этим народным средством
Натуральные средства против веснушек — безопасно и просто
Как носить кожаную одежду зимой и выглядеть стильно?

Зачем класть чеснок в горшки? Преимущества для комнатных растений

3:00
Садоводство » Комнатные цветы

Чеснок — не только популярная приправа, но и удивительное растение, обладающее множеством полезных свойств. Среди любителей комнатного цветоводства существует интересная практика — закладывать зубчики чеснока в горшки с растениями. Эта традиция имеет несколько объяснений и целых ряд преимуществ. 

Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске

Натуральный антибактериальный и противогрибковый агент

Чеснок известен своими антимикробными свойствами. Он содержит аллицин — соединение, обладающее способностью подавлять рост бактерий и грибков. При добавлении зубчиков чеснока в почву выделяемые ими вещества могут помочь в борьбе с различными патогенами, которые могут угрожать здоровью комнатных растений. Это особенно актуально для растений, подверженных различным заболеваниям.

Защита от вредителей

Чеснок является натуральным repellet для многих садовых вредителей, включая тлю, паутинного клеща и белокрылку. Запах чеснока отпугивает насекомых, что помогает защитить растения от вредных насекомых и способствует их здоровому росту. Добавление зубчиков в горшок может помочь вашей растительности оставаться свежей и потенциально сокращает необходимость в химических пестицидах.

Улучшение структуры почвы

Чеснок влияет на структуру почвы, обеспечивая её дополнительными питательными веществами. Когда зубчики чеснока начинают разлагаться, они выделяют микроэлементы, которые могут улучшить состав почвы. Это, в свою очередь, способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями и улучшает их общий рост.

Стимуляция иммунитета растений

Благодаря своим защитным свойствам, чеснок может помочь повысить иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и стрессам, связанным с изменениями в окружающей среде. Это особенно важно для комнатных растений, которые могут быть подвержены заболеваниям из-за недостатка света или неправильного полива.

Эстетический эффект и контейнерное озеленение

Некоторые цветоводы используют чеснок в качестве декоративного элемента в горшках с другими растениями. Он может стать интересной частью композиции, особенно в контексте контейнерного озеленения. Кроме того, его зелень, особенно если она удачно прорастет, может добавить разнообразия и фактуры в ваш домашний оазис.

Добавление зубчиков чеснока в горшки с комнатными растениями — это простая и эффективная методика, которая предлагает множество преимуществ. От борьбы с вредителями и болезнями до улучшения структуры почвы и повышения иммунитета растений — чеснок может стать надежным союзником каждого цветовода. Так что, если вы хотите поддержать здоровье ваших домашних растений, не забудьте про чеснок!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Еда и рецепты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Стоять рядом с микроволновкой — безопасно ли это
Как пережить похмелье: продукты, которые спасут ваш день
145 тысяч километров на УАЗике — тульский экстремал проехал Азию, Африку и Южную Америку
Скрабы и кремы из биоразлагаемого пластика помогут экологии
Дональд Трамп готовит пошлины для крупнейших партнеров США
Почему гибридный кроссовер Wey 07 привлекает премиальных водителей
Уборка на кухне станет в 3 раза проще с этим народным средством
Натуральные средства против веснушек — безопасно и просто
Как носить кожаную одежду зимой и выглядеть стильно?
Зачем класть чеснок в горшки? Преимущества для комнатных растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.