Лучшие соседи и предшественники для лука: простые рекомендации

Успех выращивания лука напрямую зависит от правильного выбора места для посадки. Важно учитывать, какие культуры росли на этом участке раньше.
Лучшие предшественники для лука
Лук хорошо растет после бобовых (горох, фасоль), помидоров, огурцов, картофеля, капусты и свеклы. Эти растения не только оставляют после себя плодородную почву, но и не делятся с луком общими болезнями и вредителями.
Чего стоит избегать
Сажать лук после чеснока, других луковых культур, кукурузы и подсолнечника не рекомендуется. Эти растения сильно истощают почву, что может сказаться на урожайности. Также рядом с луком не стоит размещать эфиромасличные культуры: базилик, укроп, петрушку, мелиссу или мяту. Их ароматические вещества способны угнетать рост луковых.
Зная эти простые правила, можно вырастить здоровый и богатый урожай лука!
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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