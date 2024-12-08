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Лучшие соседи и предшественники для лука: простые рекомендации

1:02
Садоводство

Успех выращивания лука напрямую зависит от правильного выбора места для посадки. Важно учитывать, какие культуры росли на этом участке раньше.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Лучшие предшественники для лука

Лук хорошо растет после бобовых (горох, фасоль), помидоров, огурцов, картофеля, капусты и свеклы. Эти растения не только оставляют после себя плодородную почву, но и не делятся с луком общими болезнями и вредителями.

Чего стоит избегать

Сажать лук после чеснока, других луковых культур, кукурузы и подсолнечника не рекомендуется. Эти растения сильно истощают почву, что может сказаться на урожайности. Также рядом с луком не стоит размещать эфиромасличные культуры: базилик, укроп, петрушку, мелиссу или мяту. Их ароматические вещества способны угнетать рост луковых.

Зная эти простые правила, можно вырастить здоровый и богатый урожай лука!

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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