Как правильно посеять эустому

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Высокие сорта эустомы на срезку нужно посеять до середины декабря. А карликовые можно посеять в начале января.

Фото: flickr.com by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эустома

Для начинающих цветоводов лучше выбрать посев в таблетки. Таблетки диаметром 3,5-4 см, обязательно в чехольчике их тонкого белого нетканого материала.

Таблетки залейте горячей водой для дополнительной дезинфекции.

На дно пластикового парника насыпьте слой вермикулита толщиной около 1 см и умеренно увлажните его из пульверизатора.

Таблетки аккуратно отожмите лёгким нажатием и плотно поставьте одну рядом с другой на вермикулит, когда остынут, нужно обогатить органическим удобрением.

Пересыпьте дражированные семена в блюдечко, подцепите драже кончиком влажной зубочисткой и перенесите в центр таблетки. Аккуратно надавите на драже, чтобы разрушить оболочку, так всходы появятся быстрее.

Накройте парник прозрачной крышкой, поставьте на грелку под фитолампу. Для хороших всходов необходима температура не ниже 24-25 градусов.

Смачивайте вермикулит тёплой отстоянной водой по мере необходимости.

Посевы нужно досвечивать до 13-14 часов в сутки. Обычно всходы появляются через неделю.

Уточнения

Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.



Наибольшую популярность вермикулит приобрел в растениеводстве, где он используется как субстрат, для мульчирования и аэрации почвы, насыщает растения полезными минералами.

