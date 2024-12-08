Как правильно посеять эустому

Высокие сорта эустомы на срезку нужно посеять до середины декабря. А карликовые можно посеять в начале января.
Для начинающих цветоводов лучше выбрать посев в таблетки. Таблетки диаметром 3,5-4 см, обязательно в чехольчике их тонкого белого нетканого материала.
Таблетки залейте горячей водой для дополнительной дезинфекции.
На дно пластикового парника насыпьте слой вермикулита толщиной около 1 см и умеренно увлажните его из пульверизатора.
Таблетки аккуратно отожмите лёгким нажатием и плотно поставьте одну рядом с другой на вермикулит, когда остынут, нужно обогатить органическим удобрением.
Пересыпьте дражированные семена в блюдечко, подцепите драже кончиком влажной зубочисткой и перенесите в центр таблетки. Аккуратно надавите на драже, чтобы разрушить оболочку, так всходы появятся быстрее.
Накройте парник прозрачной крышкой, поставьте на грелку под фитолампу. Для хороших всходов необходима температура не ниже 24-25 градусов.
Смачивайте вермикулит тёплой отстоянной водой по мере необходимости.
Посевы нужно досвечивать до 13-14 часов в сутки. Обычно всходы появляются через неделю.
Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.
Наибольшую популярность вермикулит приобрел в растениеводстве, где он используется как субстрат, для мульчирования и аэрации почвы, насыщает растения полезными минералами.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.