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Бегонии будут хорошо расти и красиво цвести, если ухаживать за ними так

1:37
Садоводство

Выберите правильный тип

Бегонии бывают различных видов, таких как клубневые, волокнистые и корневищные. Выберите тип, который подходит для ваших условий садоводства.

Бегония королевская
Фото: https://www.flickr.com/photos/blumenbiene/22669311052/ by Maja Dumat from Deutschland (Germany), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бегония королевская

Освещение

Бегонии предпочитают яркий, непрямой свет. Слишком много прямых солнечных лучей может обжечь их листья, поэтому найдите место с фильтрованным светом.

Хорошо дренированная почва

Используйте хорошо дренированную почвенную смесь, чтобы предотвратить переувлажнение, так как бегонии не любят сидеть в воде.

Полив 

Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Дайте верхнему слою почвы просохнуть, прежде чем снова поливать.

Подкормка

Используйте сбалансированное жидкое удобрение каждые 2-4 недели в течение вегетационного периода. Сократите кормление в период покоя зимой.

Обрезка для формы

Регулярно прищипывайте кончики, чтобы стимулировать рост кустов. Удаляйте отцветшие цветы, чтобы способствовать непрерывному цветению.

Выбор контейнера

Если вы выращиваете растение в контейнерах, убедитесь, что в них есть дренажные отверстия. Это предотвращает скопление воды на дне.

Профилактика заболеваний

Следите за признаками мучнистой росы или гнили. Улучшите циркуляцию воздуха.

Уход зимой

В более холодном климате заносите бегонии в помещение до первых заморозков. Дайте им пережить период покоя в прохладном, темном месте.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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