Лучшие советы по уходу за гвоздикой для вашего сада

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гвоздика — красивое и неприхотливое растение, которое порадует садовода яркими бутонами уже к началу лета, если своевременно заняться посевом семян. Конец февраля — начало марта идеально подходит для этой задачи. Чтобы гвоздика выросла здоровой и обильно цвела, важно следовать нескольким простым правилам.

Фото: commons.wikimedia.org by Noordzee23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гвоздики

Выбор семян и подготовка к посеву

Покупая семена, обращайте внимание на срок годности. Просроченные или залежавшие семена часто теряют всхожесть. Если вы собирали семена самостоятельно, их пригодность сохраняется до трёх лет.

Перед посевом нужно подготовить мягкий и питательный грунт. Чтобы избежать заболеваний растений, субстрат дезинфицируют кипятком, раствором марганцовки или прокаливанием в духовке.

Для посадки подойдут ёмкости высотой до 6 см с дренажными отверстиями. Семена раскладывают по поверхности, слегка присыпают грунтом и накрывают плёнкой для создания тепличного эффекта. Контейнеры ставят в тёплое место, защищённое от сквозняков и перепадов температур.

Уход за рассадой

Первые всходы появляются через две недели. Когда они проклюнутся, плёнку снимают, а рассаде обеспечивают хорошее освещение. Однако избегайте прямых солнечных лучей и сквозняков — лучше использовать лампы для досвечивания. Температура воздуха не должна превышать +15 °C, чтобы растения оставались здоровыми и крепкими.

Полив должен быть умеренным — избыточная влажность вредна. Чтобы гвоздика лучше кустилась, её верхушки аккуратно прищипывают. Через месяц после появления всходов можно начинать подкормку удобрениями каждые 10 дней.

Высадка в сад

В открытый грунт гвоздику высаживают в начале мая или позднее, когда температура стабильно держится выше +10 °C. Если погода нестабильна, рассаду прикрывают плёнкой. Между кустами оставляют расстояние не менее 30 см, чтобы растения имели достаточно пространства для роста.

Условия для обильного цветения

Гвоздика любит свет и лёгкую почву. Для неё лучше всего подходит суглинистый грунт с низкой кислотностью. В тенистых местах цветок будет плохо развиваться и не даст крупных бутонов. Поливают гвоздику дважды в неделю, следя, чтобы вода не застаивалась. Летом растение подкармливают раз в месяц.

Следуя этим рекомендациям, вы получите здоровые, яркие кусты гвоздики, которые украсят ваш сад.

Уточнения

Гвозди́ка (лат. Diánthus) — род многолетних растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

