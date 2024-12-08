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Простой способ вырастить колокольчики дома

2:43
Садоводство

Колокольчики — прекрасный выбор для украшения участка. Они легко вписываются в цветочные композиции или радуют глаз при сольном цветении. Даже новичок справится с выращиванием их рассады, но чтобы получить здоровые растения, важно учесть несколько ключевых моментов.

Колоколичики
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колоколичики

Выбор семян и посадка

Отдавайте предпочтение проверенным производителям и выбирайте подходящий сорт, чтобы избежать сюрпризов в процессе выращивания. Семена обладают отличной всхожестью и не требуют предварительной подготовки. Посев рекомендуется начинать в марте. Для этого понадобятся емкости с дренажными отверстиями, дренажный слой из перлита или керамзита и качественная почва.

Семена равномерно распределяют по поверхности почвы, которую увлажняют из пульверизатора. Затем контейнер закрывают крышкой для создания тепличного эффекта. Уже спустя две недели можно увидеть первые всходы.

Правильная почва

Идеальная почва для колокольчиков должна быть легкой, водо- и воздухопроницаемой. Можно использовать готовый универсальный грунт или приготовить смесь из дерновой земли, перегноя и песка в пропорции 6:1:3. Важно предварительно обеззаразить грунт прокаливанием. Хорошую всхожесть также обеспечивают торфяные таблетки, которые удобны в использовании.

Пикировка

Когда у саженцев появятся 2-3 листочка, их пикируют в отдельные горшки объемом 250 мл. Почва используется такая же, как для посева. Пересадку проводят аккуратно, предварительно полив рассаду для облегчения извлечения. После пикировки растения притеняют на несколько дней, а затем ставят на солнечное место.

Освещение и температура

Световой день для рассады должен быть не менее 12 часов. Восточные окна — оптимальный вариант, но также подойдут фитолампы или LED-лампы. Температура для прорастания семян составляет +20…+22 °C. После появления всходов ее можно снизить на 2-3 градуса. Обязательно ежедневно проветривать тепличку.

Полив

Колокольчики нуждаются в умеренном, но регулярном поливе. До появления всходов почву увлажняют из пульверизатора, следя, чтобы семена не смывались. После всходов переходят к аккуратному поливу, избегая переувлажнения.

Следуя этим рекомендациям, можно вырастить здоровую рассаду, которая украсит участок уже в первый год роста.

Уточнения

Колоко́льчик (лат. Campánula) — род исключительно травянистых растений из семейства Колокольчиковые (Campanulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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