Как выбрать место для георгинов, чтобы они радовали весь сезон

Георгины — настоящие украшения сада, которые впечатляют своей грацией и величественным видом. Чтобы добиться пышного цветения и крупного размера цветов, важно соблюдать несколько ключевых правил.
Освещение
Выбирайте солнечный участок, защищённый от сквозняков. Это создаст комфортные условия для роста растений.
Почва
Георгины предпочитают рыхлый грунт, который хорошо пропускает влагу и не задерживает воду. Это предотвратит загнивание корневой системы.
Подготовка клубней
Перед посадкой клубни тщательно осмотрите:
Подготовка ямы
Глубина посадки
Полив
Регулярно увлажняйте почву, но избегайте переувлажнения.
Рыхление
Рыхлите землю вокруг растений, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.
Прополка
Удаляйте сорняки, которые могут отнимать питательные вещества у георгинов.
Окучивание
Окучивайте растения для лучшего удержания влаги и защиты корней.
Удаление боковой поросли
Удаляйте лишние побеги, чтобы растение направляло силы на формирование крупных цветов.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые.
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