Как выбрать место для георгинов, чтобы они радовали весь сезон

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Георгины — настоящие украшения сада, которые впечатляют своей грацией и величественным видом. Чтобы добиться пышного цветения и крупного размера цветов, важно соблюдать несколько ключевых правил.

Фото: unsplash.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Георгины

Подготовка места для посадки

Освещение

Выбирайте солнечный участок, защищённый от сквозняков. Это создаст комфортные условия для роста растений.

Почва

Георгины предпочитают рыхлый грунт, который хорошо пропускает влагу и не задерживает воду. Это предотвратит загнивание корневой системы.

Подготовка клубней

Перед посадкой клубни тщательно осмотрите:

Удалите подгнившие участки.

Обработайте срезы дезинфицирующим раствором и подсушите.

Посадка георгинов

Подготовка ямы

Размер посадочной ямы зависит от объёма клубней, но стандарт составляет 30x30 см.

Заполните дно ямы питательной смесью (грунт с удобрениями).

Глубина посадки

Корневую шейку заглубляйте на 5 см.

Для высокорослых сортов установите опору сразу при посадке, чтобы избежать повреждений.

Уход за георгинами

Полив

Регулярно увлажняйте почву, но избегайте переувлажнения.

Рыхление

Рыхлите землю вокруг растений, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Прополка

Удаляйте сорняки, которые могут отнимать питательные вещества у георгинов.

Окучивание

Окучивайте растения для лучшего удержания влаги и защиты корней.

Удаление боковой поросли

Удаляйте лишние побеги, чтобы растение направляло силы на формирование крупных цветов.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые.

