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Янтарная кислота и другие хитрости для здоровой рассады

1:35
Садоводство

Упустить сроки посева семян на рассаду — это ещё не повод отказываться от мечты о красивых цветах или обильном урожае. С помощью нескольких хитростей можно ускорить развитие растений и догнать нужные сроки.

Перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец

Основные этапы развития рассады

Чтобы вырастить здоровую и готовую к пересадке рассаду, нужно ускорить три ключевых процесса:

  • Прорастание семян
  • Образование корней
  • Наращивание зелёной массы

Проращивание семян

Ускорить прорастание можно с помощью следующих приёмов:

Замачивание

  • Замачивание размягчает оболочку семени и активизирует биохимические процессы.
  • Оптимальная температура воды: 22-25°C.
  • Время замачивания: 6-10 часов.

Использование янтарной кислоты

Янтарная кислота ускоряет обменные процессы, улучшает усвоение питательных веществ и повышает стрессоустойчивость рассады. Её использование в сочетании с подкормками поможет ускорить рост.

Создание оптимальных условий

Даже самые эффективные стимуляторы не дадут результата, если растениям не обеспечены подходящие условия:

Температура

Поддерживайте 20-25°C в течение всего периода выращивания.

Свет

Обеспечьте рассаде продолжительность светового дня 10-12 часов с помощью фитоламп или искусственного освещения

Влажность

Грунт должен быть всегда слегка увлажнённым, без пересыхания или избытка воды.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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