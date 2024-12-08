Янтарная кислота и другие хитрости для здоровой рассады

Упустить сроки посева семян на рассаду — это ещё не повод отказываться от мечты о красивых цветах или обильном урожае. С помощью нескольких хитростей можно ускорить развитие растений и догнать нужные сроки.
Чтобы вырастить здоровую и готовую к пересадке рассаду, нужно ускорить три ключевых процесса:
Ускорить прорастание можно с помощью следующих приёмов:
Замачивание
Янтарная кислота ускоряет обменные процессы, улучшает усвоение питательных веществ и повышает стрессоустойчивость рассады. Её использование в сочетании с подкормками поможет ускорить рост.
Создание оптимальных условий
Даже самые эффективные стимуляторы не дадут результата, если растениям не обеспечены подходящие условия:
Температура
Поддерживайте 20-25°C в течение всего периода выращивания.
Свет
Обеспечьте рассаде продолжительность светового дня 10-12 часов с помощью фитоламп или искусственного освещения
Влажность
Грунт должен быть всегда слегка увлажнённым, без пересыхания или избытка воды.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени.
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