Янтарная кислота и другие хитрости для здоровой рассады

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Упустить сроки посева семян на рассаду — это ещё не повод отказываться от мечты о красивых цветах или обильном урожае. С помощью нескольких хитростей можно ускорить развитие растений и догнать нужные сроки.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

Основные этапы развития рассады

Чтобы вырастить здоровую и готовую к пересадке рассаду, нужно ускорить три ключевых процесса:

Прорастание семян

Образование корней

Наращивание зелёной массы

Проращивание семян

Ускорить прорастание можно с помощью следующих приёмов:

Замачивание

Замачивание размягчает оболочку семени и активизирует биохимические процессы.

Оптимальная температура воды: 22-25°C.

Время замачивания: 6-10 часов.

Использование янтарной кислоты

Янтарная кислота ускоряет обменные процессы, улучшает усвоение питательных веществ и повышает стрессоустойчивость рассады. Её использование в сочетании с подкормками поможет ускорить рост.

Создание оптимальных условий

Даже самые эффективные стимуляторы не дадут результата, если растениям не обеспечены подходящие условия:

Температура

Поддерживайте 20-25°C в течение всего периода выращивания.

Свет

Обеспечьте рассаде продолжительность светового дня 10-12 часов с помощью фитоламп или искусственного освещения

Влажность

Грунт должен быть всегда слегка увлажнённым, без пересыхания или избытка воды.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени.

