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Что делать, чтобы лесные ягоды плодоносили на участке

3:34
Садоводство

Лесные ягоды — это не только витамины и польза, но и удивительный вкус, за который многие готовы отправляться в лесные дебри. Однако вместо долгих поисков ягод в природе, вы можете вырастить голубику, клюкву, бруснику и чернику у себя в саду. Это не так сложно, как кажется, если знать ключевые принципы ухода.

черника
Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черника

Какие лесные ягоды можно выращивать в саду

На приусадебных участках можно культивировать большинство лесных ягод, но чаще всего выбирают:

  • Голубику
  • Клюкву
  • Бруснику
  • Чернику

Эти ягоды не только растут, но и дают отличный урожай при правильном уходе. Садовые сорта отличаются высокой урожайностью, крупными плодами и улучшенным вкусом по сравнению с дикими.

Как выбрать место для ягодника

Освещение

Лучше всего ягоды растут на солнечных участках или в лёгкой полутени. Полутень подходит для регионов с жарким летом, где прямые солнечные лучи могут повредить растения.

Защита от ветра

Рядом с ягодником хорошо высаживать низкорослые деревья, которые защищают растения от весенних заморозков и холодных ветров.

Грунт

Черника, голубика и брусника предпочитают дренированную почву, а клюква лучше растёт в умеренно увлажнённой земле.

Как разбить ягодник

Компактные группы

Высаживайте ягоды группами для перекрёстного опыления, что повышает урожайность.

Размеры ям для крупных кустов (голубики, черники):

  • Глубина: 40-60 см
  • Ширина: 60-80 см

Плотность посадки для мелких кустарников (клюквы, брусники):

  • Между кустами: 25-30 см
  • Между рядами: 35-40 см

Подготовка грунта

Для лесных ягод требуется кислый субстрат, который можно приготовить из верхового торфа, хвойной коры, песка и опилок.

Уход за ягодниками

Полив

Черника, голубика и брусника любят влагу, но не терпят застоя воды. Поливайте после подсыхания грунта.
Клюква переносит кратковременное затопление, но лучше избегать стоячей воды.

Мульчирование

Замульчируйте грядки опилками, хвойной корой или хвоей. Это удержит влагу и защитит корни от перегрева.

Подкормка

Чернику, голубику, клюкву и бруснику не подкармливают органикой. Используйте минеральные удобрения с серой, например, "Акварин" для голубики. Подкормку проводят 4-5 раз за сезон, начиная с апреля.

Подкисление почвы

Чтобы сохранить кислотность субстрата, используйте серные удобрения или растворы лимонной и щавелевой кислот.

Обрезка кустарников

Голубика и черника

  • В первые 2-3 года формируют куст, оставляя 5-8 побегов.
  • Удаляют побеги старше 4-5 лет.

Клюква и брусника

  • Клюкву омолаживают раз в 3-5 лет, укорачивая горизонтальные побеги.
  • У брусники проводят омолаживающую обрезку раз в 6-8 лет, удаляя побеги на 4-5 листьев.

Выращивание лесных ягод в саду — это не только возможность наслаждаться вкусом и пользой, но и вызов для терпеливых садоводов. С правильным уходом вы сможете собирать урожай голубики, черники, клюквы и брусники прямо у себя на участке.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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