Как подготовить гиацинт к зиме: советы для успешного цветения весной

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гиацинт — популярный луковичный цветок, который часто дарят на 8 марта. После того как растение отцветёт, его можно пересадить в сад, где оно продолжит радовать яркими красками весной. Но для этого необходимо обеспечить правильный уход дома и грамотно подготовить луковицу к будущему сезону.

Фото: flickr.com by Roman Boed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гиацинт

Уход за гиацинтом после цветения

Пересадка в более просторный горшок

В отличие от европейцев, которые часто выбрасывают луковицы после цветения, российские цветоводы стремятся сохранить растение. После увядания лепестков гиацинт пересаживают в горшок большего размера, заполняя его рыхлой и питательной почвой. Для пересадки используют метод перевалки, чтобы не травмировать корневую систему.

Полив

После обрезки цветоноса (оставляют пенёк 3-4 см) полив становится менее обильным, но регулярным, пока листья не начнут желтеть. После полного увядания полив прекращают, так как надземная часть растения передаёт все питательные вещества луковице.

Условия содержания

Гиацинт нуждается в хорошем освещении и прохладной температуре. Горшок лучше поставить ближе к оконному стеклу, где свет интенсивнее, а воздух прохладнее. При желании снизить температуру можно приоткрывать окно.

Хранение луковиц

После полного увядания листьев луковицу извлекают из сухой почвы, не повреждая её чешуйки. Сушат луковицу в тёмном месте при температуре +18-22°C в течение 5-6 дней. Затем помещают её в бумажный пакет или картонную коробку для хранения до осенней высадки.

Подготовка к высадке в грунт

Сроки посадки

Гиацинты высаживают в сад на рубеже сентября и октября. Луковицы успеют укорениться до морозов, но не начнут прорастать, что обеспечит их успешную зимовку.

Место и подготовка почвы

Цветы предпочитают солнечные участки с дренированной почвой. Перед посадкой землю удобряют торфом, перегноем, суперфосфатом и сернокислым калием. Если почва глинистая, её разрыхляют песком.

Техника посадки

Луковицы сажают на глубину, равную тройной высоте луковицы, с интервалом 10-12 см. На дно посадочной ямки насыпают песок для защиты от гниения. Перед посадкой луковицы можно обработать раствором марганцовки или фунгицидом для профилактики болезней.

Уточнения

Гиаци́нт (лат. Hyacínthus) — род растений семейства Спаржевые (Asparagaceae). Ранее выделялся в собственное семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae) или включался в семейство Лилейные (Liliaceae).

