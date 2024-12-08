Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего одна ложка, и ваша орхидея скоро зацветёт
С какими породами собак женщины должны быть осторожны
Если вы увидели это насекомое в ванной, у вас серьёзные неприятности
Что заставляет вашего кота стоять на задних лапах
Как превратить советский сервант в стильную часть интерьера
Одиночество и кошка: как пушистый друг может спасти ваше психическое здоровье
Как оттереть линзы очков без разводов? Используйте эту палочку-выручалочку
Землетрясения под вулканом угрожают крупнейшему городу Аляски
Россиянам сложнее получить шенгенские визы из-за политических препятствий

Как подготовить гиацинт к зиме: советы для успешного цветения весной

2:43
Садоводство

Гиацинт — популярный луковичный цветок, который часто дарят на 8 марта. После того как растение отцветёт, его можно пересадить в сад, где оно продолжит радовать яркими красками весной. Но для этого необходимо обеспечить правильный уход дома и грамотно подготовить луковицу к будущему сезону.

Гиацинт
Фото: flickr.com by Roman Boed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гиацинт

Уход за гиацинтом после цветения

Пересадка в более просторный горшок

В отличие от европейцев, которые часто выбрасывают луковицы после цветения, российские цветоводы стремятся сохранить растение. После увядания лепестков гиацинт пересаживают в горшок большего размера, заполняя его рыхлой и питательной почвой. Для пересадки используют метод перевалки, чтобы не травмировать корневую систему.

Полив

После обрезки цветоноса (оставляют пенёк 3-4 см) полив становится менее обильным, но регулярным, пока листья не начнут желтеть. После полного увядания полив прекращают, так как надземная часть растения передаёт все питательные вещества луковице.

Условия содержания

Гиацинт нуждается в хорошем освещении и прохладной температуре. Горшок лучше поставить ближе к оконному стеклу, где свет интенсивнее, а воздух прохладнее. При желании снизить температуру можно приоткрывать окно.

Хранение луковиц

После полного увядания листьев луковицу извлекают из сухой почвы, не повреждая её чешуйки. Сушат луковицу в тёмном месте при температуре +18-22°C в течение 5-6 дней. Затем помещают её в бумажный пакет или картонную коробку для хранения до осенней высадки.

Подготовка к высадке в грунт

Сроки посадки

Гиацинты высаживают в сад на рубеже сентября и октября. Луковицы успеют укорениться до морозов, но не начнут прорастать, что обеспечит их успешную зимовку.

Место и подготовка почвы

Цветы предпочитают солнечные участки с дренированной почвой. Перед посадкой землю удобряют торфом, перегноем, суперфосфатом и сернокислым калием. Если почва глинистая, её разрыхляют песком.

Техника посадки

Луковицы сажают на глубину, равную тройной высоте луковицы, с интервалом 10-12 см. На дно посадочной ямки насыпают песок для защиты от гниения. Перед посадкой луковицы можно обработать раствором марганцовки или фунгицидом для профилактики болезней.

Уточнения

Гиаци́нт (лат. Hyacínthus) — род растений семейства Спаржевые (Asparagaceae). Ранее выделялся в собственное семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae) или включался в семейство Лилейные (Liliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Вы всё это время добавляли мёд в чай неправильно
Проблемы с качеством минеральной воды в Европе: в популярных брендах обнаружены опасные вещества
Подготовка к новому сезону: рекомендации для огородников в декабре
Названа сумма, которую в России тратят на онлайн-тренировки
Клеш или широкие штанины: что выбрать этой зимой
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Всё, что нужно знать о воспитании собаки с первых дней
Как приготовить вкусный салат с кальмарами и ананасами за 20 минут
Исследования вас поразят: ежедневные прогулки продлевают жизнь
Народные подкормки для орхидей: как добиться обильного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.