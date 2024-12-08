Народные подкормки для орхидей: как добиться обильного цветения

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание орхидей в домашних условиях — это не только удовольствие, но и вызов. Для успешного роста и длительного цветения этим экзотическим растениям нужно обеспечить грамотный уход, максимально приближённый к их природной среде.

Фото: flickr.com by GollyGforce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Орхидея

Основные правила содержания орхидей

Уникальный субстрат

Корни орхидей располагаются близко к поверхности, поэтому вместо земли используется специальный наполнитель: кора дерева, керамзит, минеральная вата, искусственные материалы с добавлением мха-сфагнума.

Освещение

Растениям и их корням необходимо достаточное количество света, поэтому орхидеи выращивают в прозрачных горшках.

Влажность и температура

Регулярный, но умеренный полив и стабильный температурный режим способствуют активному развитию цветка.

Подкормка

Насыщение почвы питательными веществами — ключевой момент в уходе за орхидеями.

Правила подкормки

Подкормка орхидей требует соблюдения следующих рекомендаций:

Удобрения вносят за 2 недели до начала формирования бутонов.

Питательные вещества используют только в жидком виде из-за особенностей субстрата.

Концентрацию удобрений строго соблюдают, чтобы не обжечь корни.

Пересаженные или ослабленные растения подкармливать не рекомендуется.

В период покоя удобрения не вносятся.

Подкормка проводится только во влажный грунт.

Новый состав всегда проверяют на одном растении.

Сигналами для внесения подкормки служат следующие признаки:

бледные или желтоватые листья;

замедление роста;

отсутствие цветения;

опадение бутонов и листьев.

Народные рецепты подкормки для орхидей

Настой банановой кожуры

Высушенную кожуру одного банана заливают 1 литром тёплой воды, настаивают 2-3 дня, процеживают и разводят водой (1:2). Этот настой стимулирует рост цветоносов.

Отвар луковой шелухи

Шелуху средней луковицы заливают 1 стаканом воды, кипятят 10 минут и настаивают 1-2 часа. Перед применением разбавляют водой до светлого оттенка.

Картофельный отвар

Очистки от нескольких картофелин заливают кипятком, настаивают 30 минут и процеживают. Полученный настой подогревают до 35°C перед поливом.

Чайно-кофейное удобрение

Чёрный чай или использованный кофе разводят водой (1:2) и используют для полива раз в месяц. Это средство восстанавливает листья и улучшает цветение.

Эти доступные и простые рецепты помогут орхидеям радовать вас ярким цветением в течение длительного времени.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

