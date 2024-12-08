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Неприхотливые комнатные цветы, которые спасут ваш интерьер

2:42
Садоводство

Комнатные растения не только украшают дом, но и приносят множество полезных эффектов: очищают и увлажняют воздух, снимают стресс, расслабляют глаза и даже уменьшают аллергию. Однако уход за цветами требует времени, которого часто не хватает. К счастью, существуют растения, которые прекрасно подходят для занятых людей и не требуют сложного ухода.

Гардения
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гардения

Неприхотливые комнатные растения

Хлорофитум

Универсальное растение, которое не боится сухого воздуха и нерегулярного полива. Хлорофитум очищает воздух и защищает от электромагнитного излучения. Требует лишь умеренного освещения.

Молочай

Прекрасно адаптируется к различным условиям. Ему не нужны частый полив, пересадка или прямой солнечный свет. Однако будьте осторожны: смола растения ядовита.

Герань

Это яркий и многообразный по сортам цветок, который требует регулярного полива и пересадки. Однако даже при минимальном уходе будет радовать вас цветением.

Цикламен

Цветёт более полугода. Для успешного выращивания необходимо ежедневно поливать и обеспечивать хорошее освещение. Клубень цветка при посадке должен оставаться наполовину на поверхности.

Антуриум

Цветёт более шести месяцев при условии частого полива и высокой влажности. Ежегодная пересадка и рыхлый грунт помогут добиться обильного цветения.

Гардения

Идеальное растение для тех, кто хочет наслаждаться белоснежными цветами. Требует регулярного полива, увлажнения воздуха и периодического полива с добавлением лимонного сока.

Эухарис

"Рождественский кактус", цветущий в декабре, прекрасно чувствует себя вдали от окна. Не требует особого ухода, адаптируется к условиям освещения и температуры.

Кроссандра

Яркое растение с цветками, напоминающими фейерверк. Требует своевременного полива, так как сухая почва вызывает опадение лепестков. Хорошо цветёт в затемнённых местах.

Сенполия

Комнатная фиалка отличается длительным цветением. Для успешного роста нужно умеренное освещение и полив. При ярком солнечном свете бутоны закрываются.

Каланхое

Растение, известное своими лечебными свойствами, не нуждается в частом поливе. Оно легко переносит перепады температур и тенистые места.

Эти растения не только украсят ваш дом, но и сэкономят время, необходимое для ухода.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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