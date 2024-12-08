Как выбрать лучший сорт черешни для своего сада

3:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выборе и оценке черешни важно учитывать ряд характеристик, влияющих на её качество и привлекательность. Эти критерии применимы как к черешне, так и к вишне:

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Внешний вид : размер, форма и окраска плодов.

: размер, форма и окраска плодов. Плотность мякоти : важна для транспортабельности и вкуса.

: важна для транспортабельности и вкуса. Усилие отрыва плодоножки : показатель свежести.

: показатель свежести. Вкусовой баланс : соотношение кислоты и сахара.

: соотношение кислоты и сахара. Гармоничность вкуса : общее впечатление от плодов.

: общее впечатление от плодов. Размер косточки: её пропорция к объёму плода.

Эти параметры определяют, насколько плоды черешни будут привлекательны для потребителей.

Популярные сорта черешни

"Орловская розовая"

Среднего срока созревания, с сочными плодами весом 3,5-4 г и розовой окраской. Устойчива к монилиозу и коккомикозу, зимостойкие цветочные почки. Для опыления нуждается в смешанных посадках.

"Тютчевка"

Среднепоздний высокоурожайный сорт. Плоды крупные (до 7,4 г), тёмно-красные, с сочной сладкой мякотью. Отличается хорошей зимостойкостью.

"Родина"

Среднеранний сорт с тёмно-красными плодами (около 5,4 г), кисло-сладким вкусом и высокой урожайностью. Подходит для десертного использования.

"Итальянка"

Раннеспелый универсальный сорт. Плоды крупные (до 6 г), тёмно-красные, с плотной и сладкой мякотью. Устойчива к грибковым болезням.

"Ревна"

Позднеспелый сорт с плотной сладкой мякотью и тёмно-красной окраской. Средний вес плодов — 4,7 г. Для плодоношения требуется посадка опылителей.

"Валерий Чкалов"

Раннеспелый сорт с крупными (6-8 г) плодами тёмно-красного цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Отличается зимостойкостью.

"Мулатка"

Ранний сорт с крупными плодами до 9,6 г. Мякоть средней плотности, сочная, с насыщенно сладким вкусом. Устойчив к монилиозу и коккомикозу.

"Лика"

Среднеранний урожайный сорт. Плоды 5,1-7,6 г, с насыщенно-красной окраской и сбалансированным вкусом. Плодоношение начинается на 3-4 год.

"Барыня"

Среднеспелый сорт с крупными плодами (до 8,4 г) жёлтого цвета с красным румянцем. Мякоть сочная и сладкая, сорт устойчив к болезням.

"Солнечная"

Жёлтоплодный сорт среднего срока созревания. Плоды 5,2-6,5 г, с плотной хрустящей мякотью и кисло-сладким вкусом.

"Чудо-вишня"

Гибрид вишни и черешни с ранним созреванием. Плоды крупные (9-10 г), с сочной кисло-сладкой мякотью. Для плодоношения требуется смешанная посадка.

Выбор сорта зависит от ваших предпочтений по вкусу, срокам созревания и климатическим условиям региона.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

