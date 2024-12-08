Как выбрать лучший сорт черешни для своего сада

При выборе и оценке черешни важно учитывать ряд характеристик, влияющих на её качество и привлекательность. Эти критерии применимы как к черешне, так и к вишне:
Эти параметры определяют, насколько плоды черешни будут привлекательны для потребителей.
"Орловская розовая"
Среднего срока созревания, с сочными плодами весом 3,5-4 г и розовой окраской. Устойчива к монилиозу и коккомикозу, зимостойкие цветочные почки. Для опыления нуждается в смешанных посадках.
"Тютчевка"
Среднепоздний высокоурожайный сорт. Плоды крупные (до 7,4 г), тёмно-красные, с сочной сладкой мякотью. Отличается хорошей зимостойкостью.
"Родина"
Среднеранний сорт с тёмно-красными плодами (около 5,4 г), кисло-сладким вкусом и высокой урожайностью. Подходит для десертного использования.
"Итальянка"
Раннеспелый универсальный сорт. Плоды крупные (до 6 г), тёмно-красные, с плотной и сладкой мякотью. Устойчива к грибковым болезням.
"Ревна"
Позднеспелый сорт с плотной сладкой мякотью и тёмно-красной окраской. Средний вес плодов — 4,7 г. Для плодоношения требуется посадка опылителей.
"Валерий Чкалов"
Раннеспелый сорт с крупными (6-8 г) плодами тёмно-красного цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Отличается зимостойкостью.
"Мулатка"
Ранний сорт с крупными плодами до 9,6 г. Мякоть средней плотности, сочная, с насыщенно сладким вкусом. Устойчив к монилиозу и коккомикозу.
"Лика"
Среднеранний урожайный сорт. Плоды 5,1-7,6 г, с насыщенно-красной окраской и сбалансированным вкусом. Плодоношение начинается на 3-4 год.
"Барыня"
Среднеспелый сорт с крупными плодами (до 8,4 г) жёлтого цвета с красным румянцем. Мякоть сочная и сладкая, сорт устойчив к болезням.
"Солнечная"
Жёлтоплодный сорт среднего срока созревания. Плоды 5,2-6,5 г, с плотной хрустящей мякотью и кисло-сладким вкусом.
"Чудо-вишня"
Гибрид вишни и черешни с ранним созреванием. Плоды крупные (9-10 г), с сочной кисло-сладкой мякотью. Для плодоношения требуется смешанная посадка.
Выбор сорта зависит от ваших предпочтений по вкусу, срокам созревания и климатическим условиям региона.
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.