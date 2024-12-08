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Ошибки, которых стоит избегать при подготовке семенного картофеля

1:33
Садоводство

Выращивание картофеля требует не только усилий, но и знания некоторых секретов. Применяя эти советы, вы сможете получить щедрый и качественный урожай.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Подготовка семенного материала

Сортировка клубней

Перед закладкой на хранение тщательно переберите картофель. Оставьте только чистые, здоровые клубни среднего размера. Перед этим просушите их и "озелените", оставив на солнце. Это поможет защитить клубни от вредителей.

Обеззараживание

В начале мая, за несколько дней до посадки, выньте картофель из погреба и обработайте его в насыщенно-розовом растворе марганцовки. Для лучшего эффекта добавьте на ведро воды чайную ложку аммиачной селитры и стакан золы. Замочите клубни на 20 минут.

Подготовка к посадке

Пророщенные клубни

После обработки разложите картофель в 1-2 слоя по ящикам и поместите в помещение с температурой 12-15 градусов и доступом к дневному свету.

Стимуляция роста

Перед посадкой опрыскайте клубни раствором гумата натрия. Для его приготовления смешайте 2 столовые ложки концентрата с 3 литрами воды.

Подготовка лунок

В каждую лунку добавьте смесь из луковой шелухи, молотой яичной скорлупы и азофоски. Это обеспечит питательные вещества для роста растений.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете значительно повысить урожайность картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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