Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Ошибки, которых стоит избегать при подготовке семенного картофеля
Это сразу заметно гостям! Признаки плохих обоев в прихожей
Как сохранить здоровье кожи после тренировки
Спагетти с анчоусами по-римски получаются такими ароматными благодаря чесноку, перчику чили и петрушке
Россиянку, полетевшую из Нью-Йорка в Париж без билета, ждёт наказание
Главные признаки непригодных семян: сохраняйте деньги и время
Почему нельзя мыть животных человеческими шампунями?
Техническое обслуживание иномарок — определяем лидеров по затратам

Как ухаживать за пуансеттией, чтобы она цвела весь сезон

1:20
Садоводство

Пуансеттия, известная как "Рождественская звезда", украшает дома яркими цветами в зимний сезон. Однако для того, чтобы растение цвело именно к Рождеству, важно создать условия, близкие к природным.

пуансеттия
Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer
пуансеттия

Как стимулировать цветение пуансеттии

В естественной среде пуансеттия начинает цвести после двух месяцев короткого светового дня — около 10 часов. Чтобы повторить эти условия в домашних условиях:

Искусственно сокращайте световой день

С конца сентября или начала октября ежедневно убирайте горшок с растением в тёмное место на 14 часов. Этот режим должен продолжаться восемь недель, стимулируя формирование бутонов.

Следите за состоянием растения

Когда прицветники начнут раскрываться, возвращайтесь к обычному уходу.

Уход за пуансеттией в период цветения

Полив

Используйте тёплую отстоянную воду, увлажняя почву только тогда, когда она высохнет наполовину.

Удобрения

Подкармливайте растение раз в неделю удобрением с высоким содержанием калия для поддержания активного цветения.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться яркими красками рождественской звезды весь зимний сезон.

Уточнения

Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Как ухаживать за пуансеттией, чтобы она цвела весь сезон
Ошибки в макияже зимой, которые портят весь образ
Собака пробежала более 6 километров, чтобы оповестить о ДТП
12 стран за год — как относятся к русским за границей
Всего 5 простых шагов! Как легко отреставрировать старый паркетный пол
Зенит установил клубный антирекорд по пропущенным мячам
Почему ваш питомец не хочет гулять зимой, и как это исправить
Шоколадный муссовый пирог — нежнейший мусс из шоколада и сливок, который просто тает во рту
Рождественская радуга: как подготовить пуансеттию к цветению
Почему ваш кот всегда занимает ваше место? Узнайте его тайные мотивы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.