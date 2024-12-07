Как ухаживать за пуансеттией, чтобы она цвела весь сезон

Пуансеттия, известная как "Рождественская звезда", украшает дома яркими цветами в зимний сезон. Однако для того, чтобы растение цвело именно к Рождеству, важно создать условия, близкие к природным.
В естественной среде пуансеттия начинает цвести после двух месяцев короткого светового дня — около 10 часов. Чтобы повторить эти условия в домашних условиях:
Искусственно сокращайте световой день
С конца сентября или начала октября ежедневно убирайте горшок с растением в тёмное место на 14 часов. Этот режим должен продолжаться восемь недель, стимулируя формирование бутонов.
Следите за состоянием растения
Когда прицветники начнут раскрываться, возвращайтесь к обычному уходу.
Полив
Используйте тёплую отстоянную воду, увлажняя почву только тогда, когда она высохнет наполовину.
Удобрения
Подкармливайте растение раз в неделю удобрением с высоким содержанием калия для поддержания активного цветения.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться яркими красками рождественской звезды весь зимний сезон.
Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).
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