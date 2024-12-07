Как ухаживать за пуансеттией, чтобы она цвела весь сезон

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пуансеттия, известная как "Рождественская звезда", украшает дома яркими цветами в зимний сезон. Однако для того, чтобы растение цвело именно к Рождеству, важно создать условия, близкие к природным.

Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer пуансеттия

Как стимулировать цветение пуансеттии

В естественной среде пуансеттия начинает цвести после двух месяцев короткого светового дня — около 10 часов. Чтобы повторить эти условия в домашних условиях:

Искусственно сокращайте световой день

С конца сентября или начала октября ежедневно убирайте горшок с растением в тёмное место на 14 часов. Этот режим должен продолжаться восемь недель, стимулируя формирование бутонов.

Следите за состоянием растения

Когда прицветники начнут раскрываться, возвращайтесь к обычному уходу.

Уход за пуансеттией в период цветения

Полив

Используйте тёплую отстоянную воду, увлажняя почву только тогда, когда она высохнет наполовину.

Удобрения

Подкармливайте растение раз в неделю удобрением с высоким содержанием калия для поддержания активного цветения.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться яркими красками рождественской звезды весь зимний сезон.

Уточнения

Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

