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Как чеснок спасает комнатные растения от болезней

1:23
Садоводство

Многие хозяйки используют чеснок не только на кухне, но и для ухода за комнатными растениями. Оказывается, этот простой лайфхак приносит массу пользы.

Комнатные цветы на подоконнике
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике

Почему чеснок помогает растениям

Полезные вещества

Чеснок богат антиоксидантами, органическими кислотами, минеральными солями и эфирными маслами, которые стимулируют рост и укрепляют растения.

Защита от болезней

Содержащийся в чесноке аллицин обладает мощным бактерицидным и фунгицидным эффектом, очищая почву от патогенных микроорганизмов.

Отпугивание вредителей

Чеснок эффективно справляется с такими проблемами, как мошки, паутинный клещ и другие насекомые, которые могут навредить вашим растениям.

Как правильно использовать чеснок в цветочных горшках

Прямое использование

На одно растение потребуется всего один зубчик. Разрежьте его на части, слегка заглубите в почву и спустя некоторое время извлеките, чтобы избежать появления плесени.

Чесночный настой

Для дополнительного ухода можно приготовить настой: измельчите зубчик чеснока, залейте его литром воды и оставьте на сутки. Полученным раствором можно поливать растения для укрепления их иммунитета и профилактики болезней.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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