Всего одна ложка, и ваша орхидея скоро зацветёт

Дайте растению отдохнуть, поместив его на час в прохладное место. Тем временем используйте натуральное удобрение. Смешайте небольшое количество сахара с теплой водой и добавьте дрожжи. Это удобрение обеспечит орхидею необходимыми витаминами и питательными веществами.
После 30-минутного замачивания растения в воде с добавлением сахара растение получит другие питательные вещества. Обеспечьте орхидее достаточное количество света, но не прямых солнечных лучей. Также важен регулярный полив.
Со временем орхидея при надлежащем уходе и терпении начнет восстанавливаться, и вы снова будете наслаждаться цветами.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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