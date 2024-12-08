Всего одна ложка, и ваша орхидея скоро зацветёт

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Натуральное удобрение для орхидей

Дайте растению отдохнуть, поместив его на час в прохладное место. Тем временем используйте натуральное удобрение. Смешайте небольшое количество сахара с теплой водой и добавьте дрожжи. Это удобрение обеспечит орхидею необходимыми витаминами и питательными веществами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с орхидеей

Уход за орхидеей для цветения

После 30-минутного замачивания растения в воде с добавлением сахара растение получит другие питательные вещества. Обеспечьте орхидее достаточное количество света, но не прямых солнечных лучей. Также важен регулярный полив.

Со временем орхидея при надлежащем уходе и терпении начнет восстанавливаться, и вы снова будете наслаждаться цветами.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

