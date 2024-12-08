Как бороться с долгоносиками в саду? Этот метод можно использовать даже во время цветения и плодоношения

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем вредны долгоносики

Долгоносики — это мелкие жучки, которые уничтожают садовые культуры, такие как малина, ежевика, клубника, земляника и шиповник.

Фото: commons.wikimedia.org by Siga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жук долгоносик

Чтобы не допустить вредителей в сад, важно начать борьбу до начала вегетационного периода и высадки рассады.

Как избавиться от долгоносиков на огороде

Воздействие низких температур. Если на вашем урожае есть долгоносики, ягоды помещают в небольшие пакетики и помещают в морозильную камеру.

Высокотемпературная обработка. Долгоносики также плохо переносят высокие температуры. Можно полить ягоды теплой или горячей водой.

В саду долгоносиков можно отпугнуть с помощью сильных запахов. Насекомое боится запаха зубчиков чеснока. Рядом с кустами или грядками можно разместить лаванду, гвоздику, мускатный орех.

Так как долгоносики не любят резких запахов, для борьбы с этим жуком можно высадить в саду такие растения, как пижма или полынь.

Уточнения

Долгоно́сики или сло́ники (лат. Curculionidae), — одно из крупнейших семейств жуков, насчитывающее более 50 тысяч видов (больше стафилинид), из которых большинство населяет тропические области Земли (предположительно, более 70 тысяч видов).

