Как бороться с долгоносиками в саду? Этот метод можно использовать даже во время цветения и плодоношения

Долгоносики — это мелкие жучки, которые уничтожают садовые культуры, такие как малина, ежевика, клубника, земляника и шиповник.
Чтобы не допустить вредителей в сад, важно начать борьбу до начала вегетационного периода и высадки рассады.
Воздействие низких температур. Если на вашем урожае есть долгоносики, ягоды помещают в небольшие пакетики и помещают в морозильную камеру.
Высокотемпературная обработка. Долгоносики также плохо переносят высокие температуры. Можно полить ягоды теплой или горячей водой.
В саду долгоносиков можно отпугнуть с помощью сильных запахов. Насекомое боится запаха зубчиков чеснока. Рядом с кустами или грядками можно разместить лаванду, гвоздику, мускатный орех.
Так как долгоносики не любят резких запахов, для борьбы с этим жуком можно высадить в саду такие растения, как пижма или полынь.
Долгоно́сики или сло́ники (лат. Curculionidae), — одно из крупнейших семейств жуков, насчитывающее более 50 тысяч видов (больше стафилинид), из которых большинство населяет тропические области Земли (предположительно, более 70 тысяч видов).
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