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Спасаем яблони: что делать при повреждении грызунами

3:29
Садоводство » Деревья и кустарники

Яблони — это не только источник вкусных плодов, но и украшение любого сада. Однако, к сожалению, одной из угроз для этих деревьев являются грызуны, которые наносят значительный вред коре и корневой системе. Как же защитить свои яблони и что делать, если они уже пострадали от этих вредителей?

Листья яблонь
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported
Листья яблонь

Причины и признаки поражения грызунами

Грызуны, такие как мыши и белки, могут повредить кору молодых яблонь. Риски особенно велики в зимний период, когда животные ищут тепло и еду. Основные признаки поражения:

  • Появление следов грызунов вокруг деревьев.
  • Повреждение коры: ободранные или протертые участки.
  • Появление мертвых или засохших веток из-за нарушения питания.

Шаги по восстановлению повреждённых яблонь

Если ваши яблони уже пострадали, следуйте этим шагам:

  1. Оценка повреждений: тщательно осмотрите дерево. Если повреждены только верхние слои коры, есть шанс, что яблоня восстановится. Однако если кора повреждена до древесины, это может быть более серьезной проблемой.
  2. Очистка повреждений: уберите все отставшие или обломанные куски коры. Это поможет предотвратить дальнейшее заражение грибками и бактериями.
  3. Замазка ран: используйте специальные садовые замазки или пластиковые плёнки, чтобы защитить повреждённые участки. Это создаст барьер между раной и окружающей средой.
  4. Полив и удобрение: обеспечьте яблони достаточным количеством воды и питания. Это поможет дереву восстановить силы и запустить процесс заживления.
  5. Мониторинг состояния: регулярно проверяйте состояние дерева. Следите за появлениями новых листьев и веток. Если видите, что дерево не восстанавливается или ситуация усугубляется, обратитесь к специалисту.

Профилактика: как защитить яблони от грызунов

Лучше предотвратить проблему, чем лечить её последствия. Вот несколько эффективных мер по защите яблонь:

  1. Физические барьеры: оберните стволы яблонь специальной защитной сеткой или мешковиной. Это поможет защитить кору от грызунов.
  2. Отпугиватели: используйте натуральные отпугиватели, такие как перечная мята или эфирные масла цитрусовых, которые могут отпугивать животных.
  3. Регулярная уборка: убирайте остатки еды и мусор в саду, чтобы уменьшить количество грызунов. Избегайте хранения компостных куч рядом с яблонями.
  4. Забота о врагов: привлекайте естественных хищников, таких как совы и ястребы, устанавливая скворечники или сиденья для птиц в своем саду.
  5. Правильное размещение: сажайте яблони на определенном расстоянии от заброшенных территорий или мест, где грызуны могут обитать.

Повреждения яблонь грызунами — это проблема, с которой сталкивается множество садоводов. Однако восстанавливать здоровье ваших деревьев вполне реально, если вы своевременно предпримете необходимые меры. Регулярные осмотры, правильный уход и профилактические меры помогут вам защитить ваш сад и наслаждаться богатым урожаем вкусных яблок. Не забывайте, что забота о вашем саде — это не только удовольствие, но и важная часть вегетационного цикла ваших деревьев!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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