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Почему орхидеи не цветут и как это исправить — простой народный метод

1:27
Садоводство

Орхидеи — изящные, но капризные растения, требующие особого ухода. Если ваша орхидея отказывается цвести и кажется "сонной", народные умельцы предлагают способ, который помогает не только разбудить растение, но и стимулировать его обильное и продолжительное цветение.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Как приготовить и использовать чесночный настой для орхидей

  • Подготовьте чеснок: возьмите одну головку, разрежьте зубчики на несколько частей, не снимая кожуры.
  • Залейте водой: поместите нарезанный чеснок в стакан горячей воды и оставьте настояться на пять часов.
  • Процедите настой: слейте жидкость, добавьте воды комнатной температуры, чтобы общий объем составил 1 литр.
  • Сделайте подкормку: в настой добавьте 0,5 ложки крахмала и одну каплю йода, тщательно перемешайте.

Применение:

  • Поместите корни орхидеи в приготовленный раствор на 30 минут.
  • Также можно использовать это средство для обработки листьев растения.

Польза натурального удобрения:

  • Стимулирует развитие корневой системы.
  • Укрепляет иммунитет орхидей, защищая их от болезней и вредителей.
  • Способствует пышному и продолжительному цветению.

Этот рецепт подойдёт для оживления даже самых капризных орхидей и поможет вернуть их красоту в домашних условиях.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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