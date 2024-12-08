Почему орхидеи не цветут и как это исправить — простой народный метод

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи — изящные, но капризные растения, требующие особого ухода. Если ваша орхидея отказывается цвести и кажется "сонной", народные умельцы предлагают способ, который помогает не только разбудить растение, но и стимулировать его обильное и продолжительное цветение.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Как приготовить и использовать чесночный настой для орхидей

Подготовьте чеснок : возьмите одну головку, разрежьте зубчики на несколько частей, не снимая кожуры.

: возьмите одну головку, разрежьте зубчики на несколько частей, не снимая кожуры. Залейте водой : поместите нарезанный чеснок в стакан горячей воды и оставьте настояться на пять часов.

: поместите нарезанный чеснок в стакан горячей воды и оставьте настояться на пять часов. Процедите настой : слейте жидкость, добавьте воды комнатной температуры, чтобы общий объем составил 1 литр.

: слейте жидкость, добавьте воды комнатной температуры, чтобы общий объем составил 1 литр. Сделайте подкормку: в настой добавьте 0,5 ложки крахмала и одну каплю йода, тщательно перемешайте.

Применение:

Поместите корни орхидеи в приготовленный раствор на 30 минут.

Также можно использовать это средство для обработки листьев растения.

Польза натурального удобрения:

Стимулирует развитие корневой системы.

Укрепляет иммунитет орхидей, защищая их от болезней и вредителей.

Способствует пышному и продолжительному цветению.

Этот рецепт подойдёт для оживления даже самых капризных орхидей и поможет вернуть их красоту в домашних условиях.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

