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Секрет сладких помидоров раскрыт: попробуйте этот метод

1:30
Садоводство

Если хотите, чтобы выращенные на вашем участке помидоры были действительно сладкими и вкусными, придется приложить немного усилий. Опытные садоводы знают простой секрет: поможет обычная пищевая сода.

Созревающие помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Созревающие помидоры

Как это работает

Пищевая сода, которая наверняка есть у вас на кухне, способна снизить кислотность почвы, а это напрямую влияет на вкус томатов. Сладость плодов достигается за счет создания более благоприятной среды для их роста.

Простой метод применения:

  1. Рассыпьте 1–2 столовые ложки пищевой соды вокруг каждого куста томатов. Это не только улучшит вкус, но и укрепит растения.
  2. После внесения соды аккуратно полейте грядки водой, чтобы продукт лучше впитался в почву.
  3. Обязательно проверьте уровень кислотности почвы перед началом работ. Оптимальный рН для томатов — от 6.0 до 7.0. Если показатели не соответствуют норме, результаты могут разочаровать.

Важные нюансы:

  • Не переборщите с количеством соды: излишек может повредить корни растений.
  • Сода также может быть полезной в борьбе с сорняками. Просто нанесите ее на нежелательные растения, чтобы уничтожить их естественным способом без использования агрессивных химикатов.

Эти простые действия помогут вам получить сладкий урожай и поддержать здоровье томатов без лишних хлопот.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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