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Гортензии порадуют роскошным цветением, если соблюдать три обязательных условия

1:27
Садоводство

Гортензии занимают особое место среди декоративных растений благодаря своей эстетической привлекательности. Однако иногда они отказываются цвести, что становится огорчением для садоводов. Для успешного выращивания этих кустарников нужно учитывать несколько важных факторов.

Гортензия
Фото: public-domain-image.com by Rosendahl is licensed under commons.wikimedia.org
Гортензия

Обрезка как обязательное условие

Регулярная обрезка помогает сохранить здоровье кустарника и способствует цветению. Проводить процедуру следует дважды в год: в конце осени и в самом начале весны. В остальные периоды обрезка может нанести вред растению, ослабив его и замедлив рост.

Правильный режим полива

Для обильного цветения гортензиям необходим регулярный полив. Эти растения чувствительны к недостатку влаги, поэтому поливать их рекомендуется не реже одного раза в неделю. Важно следить за тем, чтобы почва оставалась достаточно увлажненной, особенно в жаркие дни.

Сбалансированная подкормка

Гортензии предпочитают кисловатую почву, поэтому важно поддерживать оптимальный уровень pH. В начале сезона рекомендуется применять азотные удобрения для стимуляции роста, а в летние месяцы акцент делать на калийно-фосфорные составы.

Соблюдение этих рекомендаций позволит вырастить гортензии, которые будут радовать своим цветением каждый сезон.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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