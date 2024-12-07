Крапива эффективнее навоза: секрет здоровой капусты и паслёновых

Крапива — растение, которое нередко встречается возле дачных участков, но её возможности в садоводстве зачастую недооцениваются. Это ценное сырье можно использовать для создания натуральных удобрений, особенно для пасленовых культур и капусты.
Капусте, как культуре с преобладанием зелёной массы, на раннем этапе развития требуется повышенное количество азота. Удобрения, приготовленные из крапивы, обеспечивают растения необходимыми элементами питания, оказываясь эффективнее аналогов на основе навоза или помета.
Для этих культур крапива становится незаменимым помощником в период активного роста зелёной массы. В течение сезона рекомендуется провести три подкормки с интервалом в 14 дней. Это позволяет укрепить растения, повысить их устойчивость и способствовать развитию урожая.
Состав удобрения на основе крапивы богат питательными веществами и идеально подходит для экологически чистого огорода. Его можно легко приготовить самостоятельно, сделав дачный участок более продуктивным и здоровым.
Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
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