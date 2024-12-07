Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что означают кошачьи привычки и как их понять
Полезные драники: простые изменения делают чудеса
Крапива эффективнее навоза: секрет здоровой капусты и паслёновых
Спрос на роботизированные газонокосилки растёт на рынках Европы и США
Как эффективно избавиться от целлюлита
Удар астероидов не изменил климат: палеоклиматологи опровергли старый миф
Возвращение Celica уже близко — подтверждение от Toyota
Как всего одно яйцо в неделю влияет на память и интеллект
Пробежка перед завтраком может привести к неожиданным последствиям

Увеличьте урожай огурцов: простые добавки при посадке

1:41
Садоводство

Для успешного выращивания огурцов рекомендуется учитывать небольшие секреты, которые помогают повысить урожайность. Одним из таких способов является добавление в лунку при посадке различных полезных компонентов.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Marrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Бактериальные препараты

Использование препаратов на основе азотофиксирующих и фосфатсвязывающих бактерий способствует улучшению доступности питательных веществ для огурцов. Такие средства повышают устойчивость растений к стрессам и активизируют их рост.

При выборе препарата стоит обращать внимание на содержание калия, азота, фосфора и других микроэлементов.

Древесная зола

Этот природный компонент богат калием и микроэлементами. Зола нейтрализует кислотность почвы, улучшает ее структуру и способствует развитию огурцов. Для этого в каждую лунку достаточно добавить чайную ложку золы.

Яичная скорлупа

Скорлупа — отличный источник кальция, необходимого для укрепления клеточных стенок растений. Ее следует измельчить и добавить в лунку. Перед этим скорлупу обязательно нужно тщательно промыть.

Банановая кожура

Кожура бананов содержит большое количество калия, который стимулирует плодоношение. Ее необходимо измельчить и аккуратно положить в лунку при посадке. Это простой, но действенный способ повысить урожайность.

Каждый из этих компонентов обеспечивает огурцы важными питательными веществами, улучшая качество почвы и создавая оптимальные условия для их роста.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Популярное
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.

Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Спрос на роботизированные газонокосилки растёт на рынках Европы и США
Как эффективно избавиться от целлюлита
Удар астероидов не изменил климат: палеоклиматологи опровергли старый миф
Увеличьте урожай огурцов: простые добавки при посадке
Возвращение Celica уже близко — подтверждение от Toyota
Как всего одно яйцо в неделю влияет на память и интеллект
Пробежка перед завтраком может привести к неожиданным последствиям
В Турции обнаружен саркофаг, в котором могли находиться мощи Святого Николая
Подушка с эффектом памяти: роскошь или необходимость
Александр Васильев рассказал о сгоревших декорациях балета Щелкунчик
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.