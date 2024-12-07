Увеличьте урожай огурцов: простые добавки при посадке

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для успешного выращивания огурцов рекомендуется учитывать небольшие секреты, которые помогают повысить урожайность. Одним из таких способов является добавление в лунку при посадке различных полезных компонентов.

Фото: creativecommons.org by Marrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Бактериальные препараты

Использование препаратов на основе азотофиксирующих и фосфатсвязывающих бактерий способствует улучшению доступности питательных веществ для огурцов. Такие средства повышают устойчивость растений к стрессам и активизируют их рост.

При выборе препарата стоит обращать внимание на содержание калия, азота, фосфора и других микроэлементов.

Древесная зола

Этот природный компонент богат калием и микроэлементами. Зола нейтрализует кислотность почвы, улучшает ее структуру и способствует развитию огурцов. Для этого в каждую лунку достаточно добавить чайную ложку золы.

Яичная скорлупа

Скорлупа — отличный источник кальция, необходимого для укрепления клеточных стенок растений. Ее следует измельчить и добавить в лунку. Перед этим скорлупу обязательно нужно тщательно промыть.

Банановая кожура

Кожура бананов содержит большое количество калия, который стимулирует плодоношение. Ее необходимо измельчить и аккуратно положить в лунку при посадке. Это простой, но действенный способ повысить урожайность.

Каждый из этих компонентов обеспечивает огурцы важными питательными веществами, улучшая качество почвы и создавая оптимальные условия для их роста.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

