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Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям

1:59
Садоводство

Белый гриб (Boletus edulis) заслуженно считается ценным среди съедобных грибов благодаря мясистой шляпке, толстой ножке и исключительным вкусовым качествам. Его ценят за универсальность в приготовлении — с этим грибом создаются ароматные соусы, супы и множество других блюд.

Белый гриб
Фото: commons.wikimedia.org by Bernie
Белый гриб

Особенностью белого гриба является то, что он сохраняет свой цвет при заготовке.

Для выращивания белых грибов на участке существует два основных способа: использование мицелия или шляпок зрелых грибов.

Способ с мицелием

Посадка проводится с мая по сентябрь. Мицелий высаживается под деревьями хвойных или лиственных пород, возраст которых составляет 8-10 лет. Место подготовки включает снятие верхнего слоя почвы, укладку компоста и размещение мицелия в шахматном порядке.

После этого все закрывается почвой и обильно поливается. Участок рекомендуется укрывать соломой для сохранения влажности. Первые грибы появляются через год, а грибница функционирует до 3-4 лет.

Способ со шляпками грибов

В качестве материала подходят зрелые грибы со шляпками диаметром 10-20 см. Для посева шляпки размачиваются в воде, а затем разминаются, чтобы получить споры. Эти споры выливаются на подготовленное место вокруг корней дерева, а оставшаяся мякоть укладывается сверху.

В завершение участок засыпается землей и поливается. Уход аналогичен первому способу, включая защиту от пересыхания летом и укрытие от морозов зимой.

Выращивание белых грибов требует определенных усилий, но результат оправдывает ожидания — натуральные и ароматные грибы будут радовать своим вкусом на протяжении нескольких лет.

Уточнения

Бе́лый гриб (также сокращённо: белый), или борови́к (лат. Bolétus edúlis), — гриб из рода боровик.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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