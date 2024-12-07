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Секреты ухода за рассадой пеларгонии в домашних условиях

1:59
Садоводство

Пеларгония вновь становится популярным выбором для украшения садов и балконов. Это растение радует яркими цветами, а его выращивание из семян открывает интересные возможности для экспериментов.

Герань, пеларгония
Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23699271133/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Герань, пеларгония

Период от посева до первого цветения составляет около 5-6 месяцев, поэтому процесс желательно начинать уже в январе. Однако важно избегать ошибок на этапе посадки.

Проблемы со всхожестью семян часто возникают из-за низкого качества материала, отсутствия подготовки или нарушений в проращивании. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется приобретать семена у проверенных производителей, где они проходят предварительную обработку, повышающую их всхожесть.

Домашние семена требуют дополнительной скарификации — лёгкого истончения оболочки с помощью наждачной бумаги, чтобы облегчить доступ влаги.

Для посадки подходит специализированный грунт, например, для гераней или кактусов. В него добавляют перлит для улучшения воздухопроницаемости. Семена равномерно раскладываются на поверхности и присыпаются тонким слоем почвы.

Нижнюю часть грунта при этом смачивать не нужно, а верхний слой увлажняется опрыскиванием. Емкость накрывается плёнкой, а проращивание проводится при температуре +22…+24°С.

Уход за рассадой включает ежедневное проветривание мини-теплички и контроль уровня влажности. Первые всходы появляются через неделю, а через полтора месяца растения формируют несколько листочков. В этот момент проводится пикировка в отдельные горшочки.

Выращивание пеларгонии — увлекательный процесс, позволяющий создать изящные композиции в саду или на балконе. Соблюдение рекомендаций и грамотный уход помогают достичь высоких результатов.

Уточнения

Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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