Как быстро и бережно собрать урожай фруктов

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1:29
Садоводство

Сбор плодов с деревьев часто сопровождается сложностями: требуется аккуратность, чтобы сохранить урожай целым. Вместо того, чтобы лезть на дерево или использовать стремянки и палки, можно сделать удобный плодосборник своими руками.

Молодильное яблоко
Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодильное яблоко

Самый простой вариант — использование металлической корзины для мусора. К её верхнему кольцу прикрепляется малое кольцо с резаком, которое срезает плоды. Для работы на высоте конструкция оснащается деревянной штангой.

Ещё один способ — плодосборник из проволочных стержней. Несколько изогнутых элементов с кольцами, защищающими плоды, крепятся к деревянной штанге. Этот вариант особенно удобен для работы с высоко расположенными ветками.

Модель с "граблями" ускоряет процесс снятия плодов. Металлические элементы, закреплённые к кольцу, помогают снять урожай быстрее, при этом защищая фрукты от повреждений.

Устройство из деревянных дощечек представляет собой чашу с лепестками. Легкая деревянная ручка обеспечивает удобство использования. Лепестки аккуратно отделяют плоды, которые попадают внутрь конструкции.

Создание плодосборников не требует сложных материалов. Металл, дерево или проволока — всё это доступно и легко обрабатывается. Такие устройства значительно облегчают работу в саду и помогают сохранять плоды в целости.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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