Как быстро и бережно собрать урожай фруктов

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сбор плодов с деревьев часто сопровождается сложностями: требуется аккуратность, чтобы сохранить урожай целым. Вместо того, чтобы лезть на дерево или использовать стремянки и палки, можно сделать удобный плодосборник своими руками.

Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодильное яблоко

Самый простой вариант — использование металлической корзины для мусора. К её верхнему кольцу прикрепляется малое кольцо с резаком, которое срезает плоды. Для работы на высоте конструкция оснащается деревянной штангой.

Ещё один способ — плодосборник из проволочных стержней. Несколько изогнутых элементов с кольцами, защищающими плоды, крепятся к деревянной штанге. Этот вариант особенно удобен для работы с высоко расположенными ветками.

Модель с "граблями" ускоряет процесс снятия плодов. Металлические элементы, закреплённые к кольцу, помогают снять урожай быстрее, при этом защищая фрукты от повреждений.

Устройство из деревянных дощечек представляет собой чашу с лепестками. Легкая деревянная ручка обеспечивает удобство использования. Лепестки аккуратно отделяют плоды, которые попадают внутрь конструкции.

Создание плодосборников не требует сложных материалов. Металл, дерево или проволока — всё это доступно и легко обрабатывается. Такие устройства значительно облегчают работу в саду и помогают сохранять плоды в целости.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

