Почему у огурцов скручиваются листья: основные причины

Опытный дачник всегда обращает внимание на состояние растений. Скрученные листья у огурцов — это сигнал о том, что в уходе за культурой допущены ошибки. Если вовремя устранить причины, можно избежать ухудшения урожая.
Скручивание листьев часто связано с нехваткой влаги.
Если листья не только скручиваются, но и выглядят бледными или непрезентабельными, причиной может быть недостаток азота.
Огурцы чувствительны к резким изменениям погоды.
Регулярно наблюдайте за состоянием огурцов, чтобы быстро реагировать на изменения и предотвращать проблемы с урожаем.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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