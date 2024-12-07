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Почему у огурцов скручиваются листья: основные причины

1:21
Садоводство

Опытный дачник всегда обращает внимание на состояние растений. Скрученные листья у огурцов — это сигнал о том, что в уходе за культурой допущены ошибки. Если вовремя устранить причины, можно избежать ухудшения урожая.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Почему у огурцов скручиваются листья

1. Неправильный полив

Скручивание листьев часто связано с нехваткой влаги.

  • В жаркую погоду полив нужно увеличивать, чтобы растения не испытывали стресса.
  • Регулярность полива следует корректировать в зависимости от погодных условий.

2. Нехватка азота

Если листья не только скручиваются, но и выглядят бледными или непрезентабельными, причиной может быть недостаток азота.

  • Проведите подкормку удобрением, содержащим азот. Одной обработки будет достаточно для устранения проблемы.

3. Перепады температуры

Огурцы чувствительны к резким изменениям погоды.

  • Похолодание и жаркое солнце одинаково негативно влияют на состояние растений.
  • При похолодании можно использовать укрытие для защиты растений, а в сильную жару — притенение.

Совет

Регулярно наблюдайте за состоянием огурцов, чтобы быстро реагировать на изменения и предотвращать проблемы с урожаем.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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