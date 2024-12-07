Как избавиться от осота на участке: народные методы

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борьба с сорняками — задача, с которой сталкивается каждый дачник. Осот, один из самых коварных сорняков, способен не только вытягивать из почвы влагу и питательные вещества, но и выделять вредные вещества, замедляющие рост культурных растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сорняк

Прополка не всегда приносит желаемый результат, поэтому для избавления от осота применяются механические, химические и народные методы.

Как избавиться от осота народными средствами

1. Керосин

Эффективным способом борьбы с осотом является обработка его листьев и стеблей керосином.

Опрыскивайте сорняк, избегая попадания на почву и культурные растения.

2. Нашатырный спирт

Нашатырный спирт — ещё одно действенное средство:

Разведите 100 мл нашатырного спирта в 2 литрах воды.

Опрыскайте места, где растёт осот.

3. Регулярная обрезка и обработка

Постоянная обрезка стеблей осота ослабляет растение, препятствуя его повторному росту. Когда новые побеги перестанут появляться, необходимо:

Извлечь корни из грунта.

Перекопать участок для полного удаления сорняка.

Совет

Для лучшего результата комбинируйте методы: народные средства, механическую обработку и профилактические меры. Это поможет надолго избавиться от осота на участке.

Уточнения

Бодя́к полево́й или Ро́зовый осо́т (лат. Cirsium arvense) — вид многолетних травянистых растений из рода Бодяк семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

