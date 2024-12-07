Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Италия увеличивает сроки рассмотрения виз для россиян
Рецепт мусахи и сате по-ростовски
Россия обновила список стран, граждане которых могут получить электронную визу
Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой
Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом
Чью сторону принимают собаки в семейных конфликтах?
Как распознать и избавиться от плесени в ванной
Почему не стоит делать педикюр с гель-лаком зимой
Список полезных продуктов, актуальный для декабря

Как избавиться от осота на участке: народные методы

1:29
Садоводство

Борьба с сорняками — задача, с которой сталкивается каждый дачник. Осот, один из самых коварных сорняков, способен не только вытягивать из почвы влагу и питательные вещества, но и выделять вредные вещества, замедляющие рост культурных растений.

Сорняк
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сорняк

Прополка не всегда приносит желаемый результат, поэтому для избавления от осота применяются механические, химические и народные методы.

Как избавиться от осота народными средствами

1. Керосин

Эффективным способом борьбы с осотом является обработка его листьев и стеблей керосином.

Опрыскивайте сорняк, избегая попадания на почву и культурные растения.

2. Нашатырный спирт

Нашатырный спирт — ещё одно действенное средство:

  • Разведите 100 мл нашатырного спирта в 2 литрах воды.
  • Опрыскайте места, где растёт осот.

3. Регулярная обрезка и обработка

Постоянная обрезка стеблей осота ослабляет растение, препятствуя его повторному росту. Когда новые побеги перестанут появляться, необходимо:

  • Извлечь корни из грунта.
  • Перекопать участок для полного удаления сорняка.

Совет

Для лучшего результата комбинируйте методы: народные средства, механическую обработку и профилактические меры. Это поможет надолго избавиться от осота на участке.

Уточнения

Бодя́к полево́й или Ро́зовый осо́т (лат. Cirsium arvense) — вид многолетних травянистых растений из рода Бодяк семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца Аудио 
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой
Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом
Чью сторону принимают собаки в семейных конфликтах?
Как распознать и избавиться от плесени в ванной
Почему не стоит делать педикюр с гель-лаком зимой
Как избавиться от осота на участке: народные методы
Список полезных продуктов, актуальный для декабря
Оторванные листья спасают перец? Раскрываем хитрость большого урожая
Работаешь в праздники? Вот как получить двойную оплату и не прогадать
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.