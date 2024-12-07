Как избавиться от осота на участке: народные методы

Борьба с сорняками — задача, с которой сталкивается каждый дачник. Осот, один из самых коварных сорняков, способен не только вытягивать из почвы влагу и питательные вещества, но и выделять вредные вещества, замедляющие рост культурных растений.
Прополка не всегда приносит желаемый результат, поэтому для избавления от осота применяются механические, химические и народные методы.
Эффективным способом борьбы с осотом является обработка его листьев и стеблей керосином.
Опрыскивайте сорняк, избегая попадания на почву и культурные растения.
Нашатырный спирт — ещё одно действенное средство:
Постоянная обрезка стеблей осота ослабляет растение, препятствуя его повторному росту. Когда новые побеги перестанут появляться, необходимо:
Для лучшего результата комбинируйте методы: народные средства, механическую обработку и профилактические меры. Это поможет надолго избавиться от осота на участке.
Бодя́к полево́й или Ро́зовый осо́т (лат. Cirsium arvense) — вид многолетних травянистых растений из рода Бодяк семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
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