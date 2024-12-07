Избавляемся от мошек в горшках с цветами: простой способ

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мошки часто появляются в цветочных горшках, особенно если земля в них постоянно влажная. Они откладывают яйца в почву, а их личинки питаются корнями растений, причиняя вред комнатным цветам. Хотя отказаться от полива невозможно, бороться с мошками нужно, чтобы защитить растения и комфорт в доме.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Лавровый лист

Как избавиться от мошек в комнатных растениях

1. Уничтожение личинок

Самое важное в борьбе с мошками — избавиться от их потомства. Эффективным и безопасным средством являются лавровые листья.

Возьмите несколько лавровых листьев.

Измельчите их и равномерно рассыпьте по поверхности почвы в горшке.

Присыпьте сверху тонким слоем земли (около 1 см).

Эфирные масла, содержащиеся в лавровых листьях, отпугивают насекомых и предотвращают их размножение.

2. Результат и профилактика

Через неделю мошки исчезнут, а при правильном уходе и использовании лаврового листа можно надолго забыть о проблеме летучих вредителей.

Совет

Чтобы предотвратить повторное появление мошек, избегайте чрезмерного полива и следите за состоянием почвы.

Уточнения

Лавро́вый лист - листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

