Рождественская радуга: как подготовить пуансеттию к цветению

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пуансеттия, или рождественская звезда, является неотъемлемым символом зимних праздников и часто используется для украшения домов в преддверии Рождества. И хотя эта красавица может порадовать нас яркими красными и зелеными листьями, чтобы она зацвела к Рождеству, требуется немного усилий.

Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer пуансеттия

Почему пуансеттия не цветёт?

Пуансеттия — это растение, которому необходимо особое внимание, особенно в период подготовки к цветению. Большинство людей покупают пуансеттии непосредственно перед праздниками, надеясь увидеть их в полном цвету в течение Рождества. Однако для достижения этого эффекта важно понимать, что для формирования цветковых почек растению нужно определенное количество светового и темного времени.

Одно важное действие

Чтобы обеспечить цветение пуансеттии к Рождеству, нужно создать для нее подходящий режим света. Это и есть то самое «единственное действие», которое позволит растению зацвести своевременно.

Как организовать световой режим?

Тёмный период: начните с того, чтобы обеспечить пуансеттии не менее 14 часов полной темноты в день, начиная с конца сентября или начала октября. Поставьте растение в темное место, например, в шкаф или накройте его непрозрачной тканью. Это нужно делать каждый день, чтобы стимулировать процесс цветения. Светлый период: после 10-12 дней темного времени обеспечьте растению 10 часов яркого, но рассеянного света. Как только пуансеттия начинает проявлять цветочные бутоны, можно вернуть ее обратно на привычное место, где она будет получать достаточное количество света, но с учетом, что яркое солнечное освещение может обжечь листья.

Уход за пуансеттией во время цветения

После того как вы позаботились о режиме света и пуансеттия начала зацветать, важно правильно ухаживать за растением:

Полив: убедитесь, что почва остается влажной, но избегайте застоя воды, чтобы корни не начали гнить.

Температура: пуансеттия предпочитает температуру от 18 до 24 градусов Цельсия. Избегайте резких перепадов температуры и сквозняков.

Подкормка: если ваше растение зацвело, можно начинать легкую подкормку удобрением для цветущих растений раз в две недели.

Пуансеттия станет настоящим украшением вашего дома на Рождество, если вы правильно организуете ее световой режим и обеспечите заботу в период цветения. Одно простое действие — создание периода темноты — поможет вашему растению зацвести в нужное время. Применяя эти советы, вы сможете порадовать себя и своих близких яркими цветовыми оттенками пуансеттии в рождественский сезон. Пусть ваше растение станет символом праздника и радости в эти зимние дни!