Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваш кот всегда занимает ваше место? Узнайте его тайные мотивы
Киев получит от США почти миллиард долларов военной помощи
Антарктида зеленеет: мхи начали захват ледяных территорий
Сувенир с подвохом — у россиянки нашли голову крокодила в сумке на таможне
Белый ромб на тёмном фоне — ввели новый знак и правила для водителей
Сухофрукты и вино под защитой Е220: всё, что нужно знать о добавке
Какие ароматы будут в тренде этой зимой
Продукты, которые помогут справиться с раздражительностью и стрессом
Сплошное разочарование! 3 основных ошибки, которые портят интерьер ванной

Рождественская радуга: как подготовить пуансеттию к цветению

3:06
Садоводство » Цветы

Пуансеттия, или рождественская звезда, является неотъемлемым символом зимних праздников и часто используется для украшения домов в преддверии Рождества. И хотя эта красавица может порадовать нас яркими красными и зелеными листьями, чтобы она зацвела к Рождеству, требуется немного усилий.

пуансеттия
Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer
пуансеттия

Почему пуансеттия не цветёт?

Пуансеттия — это растение, которому необходимо особое внимание, особенно в период подготовки к цветению. Большинство людей покупают пуансеттии непосредственно перед праздниками, надеясь увидеть их в полном цвету в течение Рождества. Однако для достижения этого эффекта важно понимать, что для формирования цветковых почек растению нужно определенное количество светового и темного времени.

Одно важное действие

Чтобы обеспечить цветение пуансеттии к Рождеству, нужно создать для нее подходящий режим света. Это и есть то самое «единственное действие», которое позволит растению зацвести своевременно.

Как организовать световой режим?

  1. Тёмный период: начните с того, чтобы обеспечить пуансеттии не менее 14 часов полной темноты в день, начиная с конца сентября или начала октября. Поставьте растение в темное место, например, в шкаф или накройте его непрозрачной тканью. Это нужно делать каждый день, чтобы стимулировать процесс цветения.
  2. Светлый период: после 10-12 дней темного времени обеспечьте растению 10 часов яркого, но рассеянного света. Как только пуансеттия начинает проявлять цветочные бутоны, можно вернуть ее обратно на привычное место, где она будет получать достаточное количество света, но с учетом, что яркое солнечное освещение может обжечь листья.

Уход за пуансеттией во время цветения

После того как вы позаботились о режиме света и пуансеттия начала зацветать, важно правильно ухаживать за растением:

  • Полив: убедитесь, что почва остается влажной, но избегайте застоя воды, чтобы корни не начали гнить.
  • Температура: пуансеттия предпочитает температуру от 18 до 24 градусов Цельсия. Избегайте резких перепадов температуры и сквозняков.
  • Подкормка: если ваше растение зацвело, можно начинать легкую подкормку удобрением для цветущих растений раз в две недели.

Пуансеттия станет настоящим украшением вашего дома на Рождество, если вы правильно организуете ее световой режим и обеспечите заботу в период цветения. Одно простое действие — создание периода темноты — поможет вашему растению зацвести в нужное время. Применяя эти советы, вы сможете порадовать себя и своих близких яркими цветовыми оттенками пуансеттии в рождественский сезон. Пусть ваше растение станет символом праздника и радости в эти зимние дни!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот
Еда и рецепты
Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Антарктида зеленеет: мхи начали захват ледяных территорий
Сувенир с подвохом — у россиянки нашли голову крокодила в сумке на таможне
Белый ромб на тёмном фоне — ввели новый знак и правила для водителей
Сухофрукты и вино под защитой Е220: всё, что нужно знать о добавке
Какие ароматы будут в тренде этой зимой
Продукты, которые помогут справиться с раздражительностью и стрессом
Сплошное разочарование! 3 основных ошибки, которые портят интерьер ванной
Освобождённый от электронного браслета рэпер Гуф высказался о следствии по его делу
Как чеснок спасает комнатные растения от болезней
Ученые раскрыли простую диету для предотвращения рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.