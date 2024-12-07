Оторванные листья спасают перец? Раскрываем хитрость большого урожая

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Простая хитрость помогает улучшить состояние перца сразу после высадки. Опытные садоводы используют интересный прием: обрывают верхние листья у молодых растений. На первый взгляд, действие кажется необычным, но оно решает важную задачу.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Метод позволяет проверить, насколько плотно корневая система растения контактирует с почвой. Это необходимо для укрепления корней, ускорения адаптации перца на новом месте и его дальнейшего успешного роста.

Проводить процедуру рекомендуется сразу после высадки рассады. Для проверки выбираются 1-2 растения, к которым меньше привязанности. Аккуратно обрываются два верхних листа, потянув их вверх.

Если листья легко отрываются, а само растение остается на месте, это хороший знак: корневая система плотно обжата почвой, и перец вскоре начнет активно расти. Однако если вместе с листьями из земли выходит корень, значит, почву нужно утрамбовать плотнее. Это обеспечит растению здоровье и урожайность.

Метод прост, но эффективен. Он подходит для проверки состояния рассады и минимизирует риск заболеваний, что особенно важно в начале роста.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

