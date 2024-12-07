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Как выбрать рябину для сада: лучшие сорта для дачного участка

1:50
Садоводство

Рябина — одно из самых эффектных деревьев в осеннем саду. Она не только радует глаз яркой окраской, но и может стать источником вкусных ягод, из которых готовят ароматные пироги и варенье. Выбор подходящего сорта позволит не только украсить участок, но и обеспечить вас богатым урожаем. Вот несколько сортов рябины, которые идеально подойдут для дачного выращивания.

Рябина в снегу
Фото: PxHere is licensed under public domain
Рябина в снегу

Невежинская рябина

Этот сорт известен своими крупными кисло-сладкими ягодами. Невежинская рябина неприхотлива в уходе и устойчива к холодам, что делает её отличным выбором для регионов с суровым климатом. Вы можете выбрать разновидность с ягодами красного, оранжевого или жёлтого оттенков.

Моравская рябина

Сорт похож на Невежинскую, но отличается ещё более высоким содержанием витаминов. Основной недостаток — срок ожидания: дереву потребуется около пяти лет, чтобы начать плодоносить. Кроме того, Моравская рябина может сильно разрастаться вверх, что стоит учитывать при планировании посадок.

Алая крупная

Эта рябина выделяется своей необычной кроной, напоминающей плакучую иву, и крупными насыщенно-красными плодами, которые создают яркий акцент на фоне зелёной листвы. Она станет не только украшением сада, но и источником сочных ягод.

Другие сорта для дачи

Среди других популярных сортов для дачного выращивания можно отметить Бусинку, Вефед и Сорбинку. Эти сорта привлекают садоводов богатым урожаем вкусных и полезных плодов.

Рябина станет настоящей жемчужиной вашего сада, радуя не только своей красотой, но и вкусными ягодами.

Уточнения

Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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