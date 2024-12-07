Как самостоятельно прочистить скважину на даче: проверенные методы

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На загородных участках скважины часто становятся единственным источником воды. Однако со временем они могут засоряться песком, илом или ржавчиной, что приводит к снижению их производительности. Хорошая новость — с этой проблемой можно справиться самостоятельно, выбрав подходящий метод очистки.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Окна многоквартирного дома в городе

Почему засоряется скважина

Скважины чаще всего забиваются песком, особенно если пробурены неглубоко. Песок может проникать через плохо герметизированный оголовок, повреждённый фильтр или из-за дефектов обсадной трубы. Если скважиной пользуются сезонно, за осенне-зимний период она может забиться илом и ржавчиной.

Способы очистки скважины

Очистка вибронасосом

Этот метод подходит для удаления песка на небольшой глубине. Насос с нижним забором жидкости опускается на пару сантиметров выше дна, где находится песок, и постепенно собирает загрязнения. Для глубины более 30 метров этот способ менее эффективен. Работать насосом нужно не более 30 минут подряд с перерывами на охлаждение.

Промывание насосом с поверхности

Вода циркулирует между ёмкостью и скважиной, что позволяет мелкие загрязнения оседать на дне резервуара. Можно добавить реагенты, такие как ортофосфорная кислота, для удаления ржавчины. После такой очистки скважину нужно дополнительно промывать несколько часов.

Промывание двумя насосами

Подходит для глубоких скважин. Один насос поднимает воду со дна, а другой, оснащённый разрыхлителем, подаёт её обратно под напором. Этот способ эффективен при сильных засорах, но требует подготовки.

Очистка желонкой

Это трудоёмкий, но надёжный метод. Желонка — специальное устройство, которое опускается в скважину и вынимает загрязнения. Процесс требует физических усилий, но хорошо подходит для борьбы с плотными отложениями.

Все методы относительно просты и не требуют значительных финансовых затрат. Главное — соблюдать осторожность, чтобы не повредить оборудование.

Уточнения

Скважина — горная выработка круглого сечения, пробурённая с поверхности земли.

