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Что делать, если яблоню объели грызуны? Эффективные методы

1:50
Садоводство

Опытные садоводы знают: даже сильно поврежденную грызунами яблоню можно спасти. Главное — своевременно предпринять правильные меры. Вот несколько методов, которые помогут восстановить здоровье вашего дерева.

Яблоня "Антоновка"
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня "Антоновка"

Если повреждения незначительные

Для обработки ран можно использовать садовый вар. Это проверенное средство помогает защитить дерево и ускорить заживление. Другой вариант — отвар из липовой коры. Для его приготовления потребуется:

  • 200 г липовой коры;
  • 1 л воды.

Кору нужно залить водой, кипятить в течение 40 минут, затем остудить и процедить. Получившейся массой обрабатывают повреждённые участки ствола, после чего штамб оборачивают плотной бумагой и фиксируют шпагатом. Оставляют дерево в таком виде на несколько месяцев, пока раны не затянутся.

Если повреждения серьёзные

Когда стандартные методы не помогают, можно попробовать восстановить кору с помощью смеси подсолнечного масла и дёгтя. Для этого:

  • Закипятите масло и остудите его.
  • Смешайте с дёгтем и наносите на повреждения трижды в день. Через несколько дней образуется новый защитный слой, напоминающий кору.

Для деревьев с тяжёлыми повреждениями

Если восстановление невозможно, применяют метод "срез ствола на обратный рост". Для этого ствол спиливают на 1-2 см выше нижней почки. Весной из этой почки появится новый побег. Это особенно эффективно для яблонь старше пяти лет. После спила место обрабатывают садовым варом, чтобы предотвратить заражение.

Применяя эти способы, вы сможете дать вашей яблоне второй шанс на жизнь.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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